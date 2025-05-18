雙普周一將通話！川普喊話結束「血腥屠殺」 普亭會給面子嗎？

（德國之聲中文網）美國總統川普周六（5月17日）表示，下周一他將與俄羅斯總統普亭通電話，「以結束平均每周造成超過5000名烏克蘭和俄羅斯士兵死亡的血腥屠殺」。他一直在敦促俄羅斯同意為期30天的無條件停火。

克里姆林宮發言人佩斯科夫對俄羅斯社塔斯社透露，此次通話「正在準備中」。

自川普一月份上任以來，俄美兩國總統已經通了兩次電話：一次是在2月中旬，最近一次是在3月中旬。

川普在「真相社交」（Truth Social）網站上寫道，與普亭通話後，他想與烏克蘭總統澤倫斯基以及北約國家代表通話。

他還寫道：「希望這是富有成效的一天，能夠實現停火，這場極其暴力的戰爭，一場本不該發生的戰爭，能夠結束。」

此前一天，俄烏雙方舉行了三年多來的首次直接會談。會談促成了俄烏兩國再次達成交換囚犯的協議。

烏克蘭方面稱，周六凌晨，俄羅斯無人機襲擊了烏克蘭東部蘇梅地區一輛載有撤離平民的小型巴士，造成9人死亡，5人受傷。

澤倫斯基譴責此次襲擊以及俄羅斯迄今拒絕停火的立場，並再次呼籲國際社會對莫斯科實施新的制裁。

他堅稱：「如果不實施更嚴厲的制裁，不對俄羅斯施加更大的壓力，就不會有真正的外交斡旋。」

歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟正在制定一項針對莫斯科的新制裁方案，法國本周表示，該方案旨在「扼殺」俄羅斯經濟。

美國國務卿魯比歐在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）采訪時表示，俄羅斯外長拉夫羅夫告訴他，莫斯科正在準備一份文件，概述其對停火的要求。

魯比歐表示，如果俄羅斯能提出「認真且可行的」方案，「那麼就取得了真正的進展，我們可以在此基礎上開展工作」。

俄羅斯外長拉夫羅夫也贊揚了美國在恢復直接會談中發揮的「積極」作用。俄外交部稱，拉夫羅夫確認「莫斯科願意繼續與美國同事在這方面開展合作」。

（路透社、法新社）

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