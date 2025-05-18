俄羅斯：在兩邊境州上空擊落25架烏克蘭無人機
俄羅斯國防部表示，俄國防空部隊夜間及今晨在兩個邊境州上空，擊落25架烏克蘭無人機。另一個俄國邊境州的代理州長指出，當地一名婦女死於無人機攻擊。
路透社報導，俄羅斯國防部發表聲明指稱，俄國防空部隊分別在貝爾哥羅德州（Belgorod Oblast）及布揚斯克州（Bryansk Oblast）上空，擊落22架及3架烏克蘭無人機。
布揚斯克州州長波戈馬茲（Alexander Bogomaz）表示，這次攻擊未遂沒有造成任何損失或傷亡。
俄羅斯庫斯克州（Kursk Oblast）代理州長金希提恩（Alexander Khinshtein）則指出，當地一名69歲婦女在夜間遭無人機投下的爆裂物殺害。
貝爾哥羅德州、布揚斯克州及庫斯克州皆是與烏克蘭接壤的俄國邊境州。
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