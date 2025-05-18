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和談才結束…俄273架無人機侵烏釀1死3傷 開戰後最大規模攻擊

中央社／ 基輔18日綜合外電報導
烏國當局今天表示，俄國發動2022年全面作戰以來最大規模的無人機攻擊，造成基輔州1名女性身亡，以及至少3人受傷。 路透社
烏國當局今天表示，俄國發動2022年全面作戰以來最大規模的無人機攻擊，造成基輔州1名女性身亡，以及至少3人受傷。 路透社

俄羅斯在16日的和談後加強空襲烏克蘭，烏國當局今天表示，俄國發動2022年全面作戰以來最大規模的無人機攻擊，造成基輔州1名女性身亡，以及至少3人受傷。

路透社報導，烏克蘭空軍指出，俄國於當地時間上午8時（格林威治時間5時）前出動273架無人機，主要鎖定烏克蘭中部的基輔州（Kyiv），以及東部的第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）和頓內茨克州（Donetsk）。

根據空軍提供的資料，這是俄羅斯在這場戰爭中，對烏克蘭進行的最大規模無人機攻擊。今年2月23日，俄羅斯全面入侵烏克蘭即將滿3週年前夕，俄羅斯曾出動267架無人機，如今刷新當時創下的紀錄。

俄烏16日在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）進行3年來首場直接談判，但未能如烏克蘭及其盟邦敦促的那般達成暫時停火。在這場持續100分鐘的談判中，雙方取得互換1000名戰俘的共識。

美國總統川普（Donald Trump）昨天宣布，他將於19日先後與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及北大西洋公約組織（NATO）成員國代表通話，希望能達成俄烏停火協議，結束俄烏戰爭

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