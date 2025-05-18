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俄烏直接談判無果 川普將致電普亭

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
美國總統將再次與俄羅斯總統普亭進行通話，各界都關注此次通話是否會有具體成果。（中央社示意圖）
美國總統將再次與俄羅斯總統普亭進行通話，各界都關注此次通話是否會有具體成果。（中央社示意圖）

俄羅斯烏克蘭第一次談判無果，美國總統川普打算直接跟俄羅斯總統普亭再談談！川普17日宣布，他19日將與普亭通話，盼儘速結束俄烏戰爭。俄烏兩國於土耳其直接談判，但俄羅斯政要大多缺席下，談判不到兩小時就破局。川普剛上台時有與普亭通過話，促成美、俄第一次會談，但後續對普亭耐心漸失。

僅交換1千戰俘

根據《英國廣播公司》報導，川普表示希望能跟普亭直接談，如何結束俄烏戰爭這場血腥之役。另外，他也將會先與烏克蘭總統澤倫斯基、北約幾個國家元首進行會談。俄、烏雖久違在土耳其會面進行直接停戰談判，但雙方談不到2個小時就不歡而散，烏克蘭表示無法接受俄羅斯的條件。

對於川普將直接致電，克里姆林宮發言人佩斯科夫回應說，俄方正在積極籌備相關事宜。川普也在社群上寫說，希望當天可以非常具有建設性、談成停火協議。《英廣》分析，俄羅斯始終都表示歡迎美國調停，但普亭的妥協速度遠比川普想像的慢，此次會談也僅同意俄、烏互換1千名戰俘。

烏克蘭尋求歐洲援助

奇摩新聞》提到。在川普上任後，與普亭進行過2次通話，3月兩人通話時，普亭同意停止對烏克蘭能源設施攻擊30天，但並未答應全面停火。俄羅斯外長拉夫洛夫稍早也與美國國務卿盧比歐通話，僅對交換囚犯表示歡迎。

澤倫斯基則在與加拿大總理卡尼會面時表示，他很期待普亭能坐下來談，但普亭並未出席，應該是他害怕直接進行雙邊談話。澤倫斯基近日也在歐洲與各國領袖會面討論俄、烏停火，並在會見瑞士總統凱勒-祖特爾時，希望瑞士的公司能協助重建烏克蘭，並提供人道協助。

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