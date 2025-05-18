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克里姆林宮：需先達成和平協議 俄烏領袖方可會面

中央社／ 基輔17日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。美聯社
俄羅斯總統普亭。美聯社

俄羅斯烏克蘭交戰逾3年以來的首次直接和平談判16日落幕。克里姆林宮今天表示，只有在雙方達成協議之後，總統普亭和烏克蘭總統澤倫斯基才可能會晤。

法新社報導，美國總統川普屢次要求俄羅斯同意為期30天的無條件停火，並表示19日將先後與普亭（Vladimir Putin）、澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及北大西洋公約組織（NATO）成員國代表通話。克宮發言人培斯科夫（Dmitri Peskov）告訴國家通訊社塔斯社（TASS），「正在準備」進行此次通話。

克宮今天稍早指出，只有在俄烏雙方達成協議之後，普亭和澤倫斯基才可能直接會晤。

俄羅斯與烏克蘭代表16日在土耳其伊斯坦堡舉行交戰3年多來的首次直接和平談判，並達成換俘千人的協議。

烏克蘭首席談判代表、國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）在談判中表示，若希望取得進展，澤倫斯基與普亭的直接對談不可或缺，「下一步將是籌備領袖級會晤，烏克蘭希望和平」。當時俄方僅回應，「我們已記錄這項請求」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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