美國務卿盧比歐：梵蒂岡可成為俄烏和談地點

中央社／ 羅馬17日綜合外電報導

美國國務卿盧比歐今天表示，梵蒂岡可以成為俄羅斯烏克蘭和平談判的地點；在此之前，天主教新任教宗良十四世（PopeLeo XIV）矢言將「全力以赴」，協助終結這場戰爭。

美聯社報導，盧比歐（Marco Rubio）在與梵蒂岡的烏克蘭問題特使、樞機主教祖皮（Matteo Zuppi）會面前告訴記者，雙方將討論梵蒂岡可以提供哪些幫助、「談判現狀、昨天（16日）之後的最新進展以及未來方向」。

被問及梵蒂岡是否可以扮演和平斡旋角色時，盧比歐回答：「我不會稱其為斡旋者，但我認為這會是（俄烏）雙方都願意前往的地方。」

盧比歐說：「我們會討論所有相關問題。當然我們始終都很感謝梵蒂岡願意發揮這般具建設性和正面影響的角色。」

盧比歐今天也會見了梵蒂岡國務卿和外長。

梵蒂岡一向秉持外交中立的傳統，長期以來一直提供各類協助與場地，試圖促進對話。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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