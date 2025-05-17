俄烏停戰好消息？川普預告周一與普亭通話

美國總統川普17日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上預告，他預計於美東時間19日上午10時與俄羅斯總統普亭通話，兩人將討論如何停止俄烏戰爭；川普也說，他當天也會與烏克蘭總統澤倫斯基通話。

俄烏日前於土耳其展開和談，但普亭和川普皆未出席。川普日前接受專訪表示，他和普亭應該要見面，未來可能會做這樣的安排，但川普沒有說明時間點。

川普17日在社群網路上預告說，他會在周一上午10時與普亭通話，主題是如何停止俄烏戰爭的殺戮；川普說，他也將與澤倫斯基和不同的北約（NATO）成員通話。

川普說，希望周一當天會是多產的一天，並希望俄烏之間能夠停火，結束這場暴力的戰爭。