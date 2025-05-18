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俄方：普亭不排除和澤倫斯基會談 但有前提

聯合報／ 編譯茅毅、記者陳熙文／連線報導
歐洲政治共同體峰會十六日在阿爾巴尼亞首都地拉那舉行，烏克蘭總統澤倫斯基（左二）、波蘭總理圖斯克（左一），與歐洲主要國家的法國總統馬克宏（右二）及英國首相施凱爾（右一）交談。美聯社
歐洲政治共同體峰會十六日在阿爾巴尼亞首都地拉那舉行，烏克蘭總統澤倫斯基（左二）、波蘭總理圖斯克（左一），與歐洲主要國家的法國總統馬克宏（右二）及英國首相施凱爾（右一）交談。美聯社

克里姆林宮發言人佩斯科夫十七日指稱，俄羅斯總統普亭有可能和烏克蘭總統澤倫斯基直接會談，但前提是俄、烏雙方先達成若干協議。佩斯科夫並未詳述俄方要求的前提協議內容。

佩斯科夫在記者會說，「我們（俄方）認為，（普澤會）是有可能」，不過必須先由雙方致力達成某些以協議為形式的成果。他還說，兩國在計畫任何的新談判前，必須先落實雙方十六日達成、重要的互換一千名戰俘協議，並提出停火條件。

至於十六日在土耳其伊斯坦堡舉行的首輪會談結束後，是否還會有第二輪會談，佩斯科夫答道，「我們目前有必要先進行代表團十六日同意的事項」。甚至在俄國二○二二年二月全面侵烏前，普、澤兩人自二○一九年十二月以來就沒再會面。

華爾街日報及路透引述消息人士報導稱，烏方說，俄方在會中主要要求烏軍完全退出烏東的札波羅熱、赫松、頓內次克與盧甘斯克四州，而俄、烏兩軍目前均未能控制札、赫、頓三州全境。這四州面積共約十點九萬平方公里，且烏克蘭許多礦產與重工業皆位於烏東。

十六日俄、烏會談僅一百分鐘就落幕，美、俄、烏三國總統均缺席。會後澤倫斯基和歐洲的英國、法國、德國及波蘭領袖，與美國總統川普舉行電話會議。

川普再批澤倫斯基沒籌碼

川普則在美國福斯新聞十六日播出的專訪中，又一次批評澤倫斯基使事情變得棘手，且手上也沒籌碼，「我想我們（美、俄領袖）會安排時間，因為我已厭倦讓別人代為出面、談判這一切」，且普亭應該也覺得厭倦，「他現在面子上也掛不住」。

另就十六日的伊斯坦堡會談，川普聲稱，自己因行程關係沒辦法前往，且他本來就沒安排要去。川普說，普亭希望與烏克蘭談，且「要不是因為我」，俄、烏間有太多仇恨，根本不會有這次會談。不過川普認為，俄、烏終會達成（停火）協議，且他和普亭應該見面，未來可能會做如此安排，但川普未在訪談中對「雙普會」的時日多做詳述。

川普還說，他任命的中東特使威科夫表現很好，但「我本人」可能是唯一能完成（調停俄、烏戰爭）任務的人。

教宗提議梵蒂岡舉辦和談

紐約時報及英國天空新聞十六日報導，在伊斯坦堡舉行的俄、烏直接會談未能產生成果後，新教宗良十四世提議主辦之後的俄、烏會談。

梵蒂岡國務卿、樞機主教帕洛林十六日在義大利羅馬一個由烏克蘭裔希臘人天主教會主辦的活動中說，教宗的提議是，若有必要，梵蒂岡是個「可用空間」，是和談的適當地點。帕洛林還說，伊斯坦堡會談的結果是「悲劇」，「因為我們原本希望，（和談）程序將（就此）開始，也許是慢慢地，以和平化解這場衝突的方式開始，我們卻又回到原點」。

而伊斯坦堡會談隔天的十七日，俄羅斯無人機就在烏東的蘇米地區襲擊一輛載有平民的巴士，釀成九人喪生、四人受傷。

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