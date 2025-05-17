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俄烏和談才落幕！烏國控俄無人機襲擊釀9死 烏外交部長籲加強施壓
烏克蘭官員今天表示，1架俄羅斯無人機在烏國東北部蘇米州（Sumy）擊中1輛巴士，導致9人喪命、4人受傷。這場攻擊發生前幾小時，俄烏兩國才結束3年多來首次直接和平談判。
路透社報導，烏克蘭國家警署在通訊軟體Telegram的帳號發文寫道：「這不只是又一場砲擊，這是一個充滿嘲諷意味的戰爭罪行。」
俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）則引述俄國國防部聲明報導，俄軍出動數架無人機打擊蘇米州1個烏克蘭軍事裝備集結待命區。
俄羅斯與烏克蘭官員昨天在土耳其的會談未能達成暫時停火協議。這是俄國2022年2月對烏克蘭發動全面侵略戰爭後頭幾個月以來，雙方首次直接談判。
烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）在社群媒體平台X發文寫道：「（俄羅斯總統）普亭（VladimirPutin）不僅沒有像美國、歐洲、烏克蘭及其他方所提議那樣立刻停止殺戮，甚至繼續對平民興戰。」
他進一步表示：「不應再存有幻想。必須加強對莫斯科施壓，以終結俄羅斯的恐怖行為。」
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