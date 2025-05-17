墨爾本男子助烏克蘭作戰遭俄判刑13年 澳洲譴責虛假審判

澳洲外交部長黃英賢今天譴責俄羅斯法庭判處1名澳洲公民13年徒刑，罪名是他和烏克蘭軍隊一起作戰。

路透社報導，在烏克蘭東部受俄羅斯控制的一塊地區，當地州檢察官昨天宣布，33歲澳洲男子詹金斯（Oscar Jenkins）因以僱傭兵身分參與武裝衝突，被俄羅斯法院判決有罪，他將在1座最高安全等級監獄服刑。

澳洲媒體今年稍早報導，原本在墨爾本擔任教師的詹金斯去年遭到俄羅斯俘虜，當時他正在為烏克蘭軍隊服役；他還被拍下1段影片，片中身穿作戰服的詹金斯被詢問是否為僱傭兵。

黃英賢（Penny Wong）今天透過聲明表示，澳洲政府對於詹金斯受到的「虛假審判和13年徒刑感到震驚」。

黃英賢長期以來嚴厲批評俄羅斯對烏克蘭發動的全面侵略戰爭。她在聲明中說：「詹金斯先生是烏克蘭正規國家軍隊的正式服役人員，因此他是戰俘。」

黃英賢並表示：「澳洲政府已明確告訴俄羅斯，詹金斯先生必須獲得戰俘應有的保護。俄羅斯有義務遵循國際人道法對待他，包括給予人道待遇。」

她還說，澳洲政府將與烏克蘭及紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross，ICRC）合作，來促進詹金斯的安康和釋放。

在西方援助烏克蘭的行動當中，澳洲是不屬於北大西洋公約組織（NATO）但貢獻最多的國家之一，多次提供烏克蘭援助、彈藥和國防裝備。