俄烏戰爭未歇 川普：可能安排與普亭見面

俄烏戰爭還未停歇，雙方代表近日在土耳其會談，美國總統川普說，為了達成和平，他未來可能安排與俄羅斯總統普亭見面。

川普美東時間16日結束中東訪問行程，預計晚間返回華府；他日前在阿布達比（Abu Dhabi）接受福斯新聞頻道（Fox News）專訪，訪問內容在16日播出。

對於俄國與烏克蘭在土耳其伊斯坦堡展開會談，川普說，他因為行程關係沒有辦法前往，並表示，他從來沒有安排要出席。

川普說，普亭希望與烏克蘭談，並認為，若不是因為他，俄烏之間有太多憎恨，根本不會展開會談；川普認為，最後會達成協議，並表示，他和普亭應該要見面，未來可能會做這樣的安排，但川普沒有說明時間點。

川普說，特使威科夫（Steve Witkoff）表現得很好，但他認為自己有可能是唯一可以完成任務的人；川普認為，普亭已經對俄烏戰爭感到厭倦，現在普亭面子上也不好看。

不過，川普也在訪問中稱，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）是「世界上最偉大的推銷員」（greatest salesman in the world），比川普還要厲害，指澤倫斯基過去每次來美國都能帶走1000億美元。

川普也提到伊朗問題，川普說，他利用貿易來為美國清算舊帳和創造和平，並指出，伊朗也想要與美國貿易。

川普重申說，伊朗絕不能擁有核子武器，並表示，美國百分之百、一定會為伊朗問題找到解決方案，並表示，有可能是暴力的方法，也有可能是非暴力的方法，「但我更喜歡非暴力」。

川普說，伊朗希望與美國達成協議，並稱伊朗有非常龐大的原油資源，有足以使用300年的原油，並質疑像伊朗這樣坐擁豐富原油的國家，為什麼需要民用核能（civil nuclear）？