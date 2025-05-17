俄烏首度面對面談判 90分鐘難解分歧…談妥交換千名戰俘

俄、烏戰爭爆發進入第四年，兩國相隔三年多，十六日終於在土耳其伊斯坦堡舉行面對面、直接的會談。但不到兩小時即結束，外媒報導說，在縮小雙方歧見上，未見到達成進展的明顯跡象。一位烏克蘭消息人士指稱，俄方在會中提出的要求「不切實際」。

會場位於土耳其博斯普魯斯海峽岸邊的多爾瑪巴赫切宮。一位土耳其外交部消息人士對法新社說，這場會談只進行九十多分鐘（台灣時間十六日晚間八時廿分）。而美國總統川普、俄羅斯總統普亭與烏克蘭總統澤倫斯基均未參與。

烏克蘭代表團要求「無條件停火」；俄國代表團則希望解決引發這場衝突的「根本原因」，並重啟雙方二○二二年時無疾而終的談判，當時俄方曾在領土及政治上向烏方提出廣泛要求。居間的土耳其外長費丹在會後說，俄、烏雙方原則上同意再次會談。

俄國代表團團長、總統顧問梅丁思基在會後聲稱，俄方對十六日的結果「大致滿意」，並準備好繼續與烏方會談和接觸。俄、烏雙方已同意，在接下來幾天內各交換一千名戰俘，而這是自這場戰爭爆發以來，最大規模的換俘行動之一。梅丁思基還說，烏方在會中提出兩國領袖直接會談，「我們已注意到這項請求」。

克里姆林宮十六日強調，普亭和川普兩位領袖會談的必要性無庸置疑。克宮發言人佩斯科夫對媒體說，「普亭總統和川普總統的接觸，在解決烏克蘭問題的大前提下極為重要」。

未親自出席伊斯坦堡會談的普亭派其對烏立場鷹派的梅丁思基率團，澤倫斯基則派烏克蘭國防部長烏梅洛夫率團。美國國務卿魯比歐十六日雖抵伊斯坦堡，但僅與其他美國官員先分別和俄、烏官員會談，並未出席十六日的俄、烏會談。

澤倫斯基赴南歐的阿爾巴尼亞參加「歐洲政治共同體」峰會，強調烏克蘭準備好採取一切務實措施來結束這場戰爭。他呼籲，若伊斯坦堡會談失敗，證明俄國代表團只是做秀，那世人應對俄國做出強烈反應，包括對其能源部門及銀行加碼制裁。

歐盟執委會主席范德賴恩表示，歐盟正制定一套新的制裁方案，以加大對普亭的施壓力道。主要內容包含禁止「北溪」天然氣管線；增加「影子艦隊」名單；進一步壓低原油價格上限；對俄國金融部門實施更多制裁。

魯比歐十五日在土耳其安塔利亞直言，不期待俄、烏談判有任何突破。他對媒體說，除非川普與普亭面對面會談，確定普亭的下一步意圖，否則不會有所突破。

魯比歐並形容，俄、烏終戰會談的現狀像「堵住了」，而唯有川普能打破這個僵局。至於美、俄「雙普會」的時間表，魯比歐說，很可能直到川普從中東出訪返美，才會確定，會等著看十六日發生了什麼，然後才會做雙普會時間表的決定。