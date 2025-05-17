俄烏談判落幕 雙方同意換俘千人

俄羅斯與烏克蘭今天在土耳其展開3年多來首次直接和平談判，俄國首席談判代表梅丁思基會後表示，俄方對談判結果感到滿意，準備與烏方繼續對話，雙方同意換俘千人。

路透社報導，梅丁思基（Vladimir Medinsky）指出，俄烏雙方同意在未來幾天交換1000名戰俘。這是自俄烏爆發衝突以來最大規模的換俘行動之一。

俄烏各派代表團今天在土耳其伊斯坦堡舉行會談，這是俄羅斯2022年2月全面侵略鄰國烏克蘭後，同年3月以來雙方首次面對面談判。