俄烏直接談判無果 烏克蘭指俄「脫離現實」

（德國之聲中文網）俄羅斯和烏克蘭周五（5月16日）在土耳其舉行的和平談判僅持續了不到兩個小時，迄今為止雙方在縮小分歧方面沒有取得明顯進展。一位烏克蘭高級官員告訴法新社，進一步的談判可能在周五晚些時候舉行，但目前沒有明確計劃。

一位參加伊斯坦布爾會談的烏克蘭外交人士稱，俄羅斯談判代表要求烏克蘭放棄仍由基輔控制的領土，這種要求「脫離現實，遠遠超出了之前討論的任何內容」。這位不願透露姓名的官員在接受記者采訪時說，俄羅斯代表團似乎「故意要在桌面上擺出一些無的放矢的要求，使今天的會議無果而終」。俄羅斯官方尚未立即發表任何消息。

這是自2022年3月以來，時隔三年俄烏首次直接對話。不過，俄羅斯總統普京與烏克蘭總統澤連斯基皆未出席。澤連斯基表示，他以缺席抗議俄羅斯總統普京不參加會談，而舉行該會談正是由普京提議的。

澤連斯基也在於阿爾巴尼亞舉行的歐洲政治共同體峰會上發表講話，呼籲世界各國對談判失敗做出「強烈反應」，包括實施新的制裁。

時隔三年 再次於土耳其談判

據土耳其電視台周五直播畫面顯示，兩國代表團與土耳其代表在伊斯坦布爾的多爾瑪巴赫切宮舉行會談。在電視中，土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）在會談開始時發表講話，他提到：盡快實現停火至關重要。

烏克蘭代表團由國防部長烏梅羅夫（Roustem Oumerov）率領。俄羅斯代表團由普京的顧問梅丁斯基（Vladimir Medinsky）率領。

烏克蘭外交部公布的一張照片顯示，俄羅斯和烏克蘭代表團分別坐在一張U形桌的兩側，土耳其代表則坐在中間的主位。據媒體在場攝影師稱，俄烏雙方官員會面時並未握手。

2022年3月，烏克蘭和俄羅斯前一次的直接會談也是在伊斯坦布爾，當時正值俄羅斯入侵烏克蘭的最初幾周。

克裡姆林宮強調美俄領導人會面重要性

烏克蘭代表團周五早些時候先與美國和土耳其舉行了會談，與會者包括美國國務卿盧比奧。就在周四，美國總統特朗普表示，他對於普京不在此次談判出席者名單上並不意外。他說：「我不認為普京會去，如果我不在那裡的話」。特朗普補充道：「我相信，無論你願不願意，在我和普京見面會談之前，什麼都不會發生。」

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克裡姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）也強調普京與特朗普會面的重要性。他表示，事關解決烏克蘭問題，「普京總統和特朗普總統之間的接觸至關重要」。不過，佩斯科夫指出普京未來幾天沒有和特朗普會晤的安排。他稱，這樣的會晤需要大量的事先准備，而且必須取得成果。

歐盟的下一步

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周五表示，歐盟正在制定針對俄羅斯的新制裁措施，將對普京“加大施壓”。她提到，該方案將包括對俄羅斯金融部門以及連接俄羅斯和德國的北溪1號和2號天然氣管道的制裁。

不過，對北溪的制裁更多只是一種象征意義，因為目前沒有天然氣通過該管道輸送。馮德萊恩還表示，將對更多屬於俄羅斯影子船隊的船只實施制裁，這裡指的是違反制裁規定走私俄羅斯石油的油輪。

（路透社、法新社）

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