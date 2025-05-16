俄烏會談落幕…澤倫斯基偕歐洲領袖 與川普舉行電話會議
俄羅斯與烏克蘭官員今天結束在土耳其伊斯坦堡的會談後，烏國總統澤倫斯基的發言人表示，烏克蘭、法國、德國、英國及波蘭元首與美國總統川普舉行了電話會議。
法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的發言人基佛洛夫（Sergiy Nykyforov）發送訊息給媒體記者。
他在訊息中指出，澤倫斯基、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅爾茨（FriedrichMerz）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）以及波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）與川普（Donald Trump）舉行了電話會議。
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