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俄烏談判落幕！雙方將展開「千人大規模換俘」俄方對結果滿意

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
烏克蘭代表團出席在土耳其舉行的俄烏和平會談。歐新社
烏克蘭代表團出席在土耳其舉行的俄烏和平會談。歐新社

俄羅斯烏克蘭土耳其舉行俄烏戰爭爆發3年以來的首次面對面會談，會後率領俄羅斯談判代表團的俄國總統顧問梅丁思基（Vladimir Medinsky）表示，俄國代表團對結果表示滿意，並「準備持續接觸」，未來幾天也會與烏克蘭進行1000人對1000人的大規模換俘。

針對烏克蘭要求俄國總統普亭與烏克蘭總統澤倫斯基舉行直接會談，梅丁斯基則說「我們注意到此一請求」，「我們同意雙方各自提出對未來停火的設想」。

烏克蘭防長烏梅洛夫（Rustem Umerov）會後也向記者表示，烏國已同意與俄羅斯各自交換1000名戰俘。「我們討論停火問題，交換戰俘的問題。最終結果是1000人換1000人。日期已經敲定，但不會公開」。

烏梅洛夫還表示，雙方討論澤倫斯基與普亭間的會晤，會儘快宣布新一輪會談的消息。雙方還討論停火的「所有形式」。

俄烏戰爭 俄羅斯 土耳其 普亭 澤倫斯基 烏克蘭

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