和談不到2小時！烏方控俄要求「脫離現實」 1舉動暗示兩國敵意

據衛報報導，俄羅斯與烏克蘭16日舉行戰爭爆發三年多來首次面對面和平談判，卻不到2個小時就落幕，且未能取得明顯進展。

烏國1名消息人士向路透透露，莫斯科的要求「根本行不通」。俄國的要求「脫離現實，遠遠超過先前討論的範圍」，還包括「不可行和不具建設性的條件」。

1名了解談判情況的烏國消息人士向美國有線電視新聞網（CNN）表示，俄國代表團「沒有獲得做出重要決定的授權」，「他們還沒準備好做出任何有意義的決定來結束戰爭」。

稍早，土耳其外交部表示，烏克蘭與俄國的官員已結束會談。這次會談是三年來雙方首次面對面對談，持續近2小時。

CNN指出，隨著雙方象徵性地出現在同一個房間後，1名烏克蘭消息人士表示，其正透過翻譯和俄國進行交談。這暗示兩國間的敵意程度，烏國可能是想明確表達自己的語言不是俄語。