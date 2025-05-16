俄烏會談登場！川普喊話普亭見面解決問題 克宮回應曝光

俄羅斯總統普丁5月9日出席莫斯科紅場（Red Square）舉的「勝利日」閱兵後，對幾名北韓軍官向其部隊致上最高祝福。金正恩又造訪俄羅斯駐平壤大使館，發言表示會持續鞏固兩國關係。近日，俄羅斯首次鬆口承認北韓士兵參與戰事。克里姆林宮發言人公開感謝北韓軍力支援，俄國總統普丁更讚揚這些士兵「紀律嚴明」、「戰力高超」，更說若有需要，俄羅斯將會在雙邊協議下，向北韓提供兵援。這場跨越三國邊界的戰爭合作，意味著什麼？獨立記者陳彥婷訪問烏克蘭國會議員與情報單位，試圖重建這條戰線的形成脈絡，以及它對區域安全的潛在衝擊。

2025-05-16 12:16