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俄烏會談登場！川普喊話普亭見面解決問題 克宮回應曝光
俄羅斯與烏克蘭今天在土耳其伊斯坦堡展開會談，為雙方交戰3年多來首次直接和平談判。克里姆林宮指出，俄羅斯總統普亭與美國總統川普會面的必要性「無庸置疑」。
法新社報導，拒絕參與這項會談的普亭（Vladimir Putin）派克宮鷹派幕僚梅丁思基（Vladimir Medinsky）率團與烏克蘭談判。美國國務院政策規劃主任安東（Michael Anton）則在場邊與梅丁思基展開閉門會談。
川普曾指出，除非他和普亭見面，否則什麼問題也解決不了。川普今天稍早時表示，他希望「一旦安排好」，就與普亭會面。
克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「普亭總統和川普總統的接觸在解決烏克蘭問題大前提下極其重要。」他強調，川普與普亭「會面的必要性無庸置疑」。
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