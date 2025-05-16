歐洲領導人齊聚阿爾巴尼亞 俄烏戰爭成首要議題

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聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
歐洲政治共同體峰會16日於阿爾巴尼亞首都登場，阿爾巴尼亞總理拉瑪（左）歡迎澤倫斯基與會。歐新社
歐洲政治共同體峰會16日於阿爾巴尼亞首都登場，阿爾巴尼亞總理拉瑪（左）歡迎澤倫斯基與會。歐新社

據美聯社報導，烏克蘭總統澤倫斯基16日與數十位歐洲國家及組織的領導人，在阿爾巴尼亞地拉那舉行為期一天的歐洲政治共同體峰會。會議討論歐洲大陸面臨的安全與國防挑戰；其中，俄國入侵烏克蘭更成為首要議題。

北約秘書長呂特表示，「我認為普亭派出低階代表團是一項錯誤。現在球顯然在他手上，他必須行動，必須認真看待對和平的渴望。現在所有的壓力都落在普亭身上」。

歐盟執委會主席范德賴恩則說，「澤倫斯基總統已準備好會面，但普亭總統卻未露面。因此，我們將增加施壓。歐盟正研擬新的制裁措施，針對俄國用以規避國際制裁與北溪管線的影子船隊」。

她還說，俄國金融業也會成為制裁目標。歐盟特使已為擬定新制裁方案展開數週的工作，歐盟各國外長最快20日可頒布方案。

義大利總理梅洛尼則強調，必須持續努力就烏克蘭問題達成協議。「我認為我們不能放棄，必須堅持無條件停火和一項包括保障烏克蘭安全在內的和平協議」。

英國首相施凱爾指出，普亭拒絕與澤倫斯基直接對話顯示普亭「並不真心希望和平，他正在拖延時間」。

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