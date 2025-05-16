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俄烏會談登場 雙方將談什麼？烏克蘭盼討論「澤倫斯基會晤普亭」

中央社／ 伊斯坦堡16日綜合外電報導
烏克蘭代表團計劃在伊斯坦堡舉行的和平談判中，與俄羅斯談判代表團討論烏克蘭總統澤倫斯基和俄羅斯總統普亭會晤的可能性。 美聯社
烏克蘭代表團計劃在伊斯坦堡舉行的和平談判中，與俄羅斯談判代表團討論烏克蘭總統澤倫斯基和俄羅斯總統普亭會晤的可能性。 美聯社

根據外交消息來源表示，烏克蘭代表團計劃在伊斯坦堡舉行的和平談判中，與俄羅斯談判代表團討論烏克蘭總統澤倫斯基和俄羅斯總統普亭會晤的可能性。

1名駐伊斯坦堡的烏克蘭外交消息人士說：「澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和普亭（Vladimir Putin）會晤的可能性也將列入烏克蘭代表團的議程。」

俄烏雙方今天舉行3年多來首場雙邊直接會談，土耳其外交部消息人士透露，俄羅斯和烏克蘭代表團於格林威治標準時間16日9時30分（台灣時間16日下午5時30分），在伊斯坦堡會晤土國官員。

莫斯科與基輔代表團據報今天在伊斯坦堡舉行的會談，因普亭不會出席，恐使俄烏止戰取得進展的希望渺茫。

俄烏戰爭 俄羅斯 普亭 澤倫斯基 烏克蘭

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