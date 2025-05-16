俄烏和談難突破…川普計畫「儘快」會面普亭 喊話：是時候行動了

在俄國與烏克蘭官員在土耳其舉行和平會談之前，美國總統川普16日表示，他計畫「儘快」與俄國總統普亭會面。

美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，這是烏克蘭戰爭爆發以來雙方首次面對面會談，不過美方認為會談取得突破的希望不大，川普本人也說，在他和普亭會面之前，烏克蘭問題不會有「任何」進展。

「我認為是時候我們採取行動了。他們說普亭會去，澤倫斯基會去；我說如果我沒去，我保證普亭不會去，而他也沒有去。我明白，我們一定會完成這件事（俄烏停火），我們必須完成這件事，平均每周有5000名年輕人死於戰場，我們一定會完成這件事」。

當被問及何時與俄國總統會面時，川普則回應「只要我們安排好就儘快會面」。

稍早，美國國務卿魯比歐也說，在川普與普亭「面對面」會談前，預判烏克蘭戰爭不會取得突破。