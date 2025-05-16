澤倫斯基：烏克蘭防長率代表團與俄羅斯和平談判

中央社／ 安卡拉15日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天於土耳其首都安卡拉證實，烏國官員代表團準備在土國大城伊斯坦堡與俄羅斯進行和平會談，這個談判代表團由烏克蘭國防部長烏梅洛夫率領。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，如果這次談判順利展開，這將是2022年以來俄烏兩國官員首次直接會談。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）告訴記者，他決定指派烏梅洛夫（Rustem Umerov）領導烏克蘭談判代表團。

澤倫斯基還提到會談的時間，「有可能是今天，也可能是明天」。

率領俄羅斯談判代表團的俄國總統顧問梅丁思基（Vladimir Medinsky）告訴俄新社（RIA），莫斯科當局已經準備好討論。

梅丁思基說道：「我們已經準備好可能的妥協及相關討論。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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