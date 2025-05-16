開戰以來俄烏首次直接會談 普亭、川普雙雙缺席

俄羅斯和烏克蘭十五日在土耳其伊斯坦堡舉行交戰三年多來首次直接會談，但俄國總統普亭不會出席，曾表示考慮參加的美國總統川普也不會前往。川普表示，除非他和普亭親自會晤，否則俄烏和平談判不太可能取得重大進展。

烏克蘭總統澤倫斯基已抵達土耳其首都安卡拉，他表示將派國防部長率團前往伊斯坦堡，與俄方會談。對於俄方只派出中階官員，澤倫斯基說：「我們必須先了解俄羅斯代表團的層級和授權，以及他們是否能夠做出任何決定。根據我們所見，對方看起來更像個空殼子」。

澤倫斯基表示：「我們派出最高階代表團，外交部、總統府、軍方、情報機構，只為做出能夠促成公正和平的決策。」

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃反批澤倫斯基說：「誰會用空殼這個詞？是小丑還是輸家？無論如何，都是個沒讀過書的人。」

目前仍不確定談判何時進行。俄國十四日晚間表明普亭不會前往伊斯坦堡，拒絕了澤倫斯基提出在土國面對面討論和平的提議。克宮表示，俄方代表團成員包括總統顧問梅丁思基和國防部副部長佛明。

克宮宣布名單後不久，一位美國官員表示，川普也將缺席這場會談。美方將由川普特使威科夫和凱洛格出席。

普亭十一日提議，俄烏雙方十五日在伊斯坦堡舉行「沒有任何預設條件」的直接談判，但普亭從未表示他將親自出席。

川普稍早曾稱，如果普亭出席，他也會考慮前往土耳其。川普十五日在飛往阿聯的空軍一號專機上說，顯然普亭不會去，「他本來要去，他認為我會去，如果我沒去他也不會去。在我和普亭會面之前，什麼都不會發生。但我們必須解決這個問題，因為有太多人死去」。

路透指出，俄美兩國總統都不會到場，降低了外界對俄烏和談出現重大突破的期望。

紐約時報說，澤倫斯基希望立即無條件停火，然後就可能的和平協議進行談判。但普亭似乎對俄羅斯在戰場上的優勢充滿信心，在獲得烏克蘭和西方重大讓步前，他拒絕停戰。普亭這次提議與烏克蘭會談，顯然是為了向川普表明，儘管俄羅斯不斷進擊，俄方仍對和平感興趣。