俄烏會談有進展？川普曝：和普亭會面前「什麼都不會發生」

英國BBC報導，美國總統川普表示，除非他和俄羅斯總統普亭會面，否則烏克蘭和平談判不太可能取得重大進展。

美國CNN指出，川普飛往阿拉伯聯合大公國阿布達比時，在空軍一號專機上對記者說：「聽好，在我和普亭會面前，什麼都不會發生，好嗎？」

川普先前針對是否對普亭將缺席前述會談感到失望，在15日訪問卡達時回答媒體，本就「沒指望」普亭會參加。

他說，「不，我沒指望。我那時其實是講，『要是我沒要去，那他為何要去？』因為我本來就沒要去，我沒打算去。我是有可能會去，但我沒打算去。而且我的意思是，『如果我不去，那我不覺得他會去』。而事實證明的確是這樣」。