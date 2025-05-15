俄烏和平談判有曙光？土耳其外長：有理由抱持希望

俄羅斯與烏克蘭代表團將於土耳其大城伊斯坦堡（Istanbul）舉行和平談判，這會是雙方3年多來首次直接會談。土耳其外交部長費丹今天表示，有「足夠理由」樂觀看待和談。

法新社報導，費丹（Hakan Fidan）在土國南部城市安塔利亞（Antalya）舉行的北大西洋公約組織（NATO）會議上說：「如果各方立場協調一致並建立信任，那麼（談判）將朝著和平邁出相當重要的一步。」

費丹指出：「我們有足夠理由抱持希望。」

他表示，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）今天在首都安卡拉（Ankara）與土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）會談，俄國代表團目前在伊斯坦堡，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也在安塔利亞參加北約會議。

費丹說道：「光是這些行程就能顯示，和平所需的決心終於出現了。」

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）本月11日提議15日在伊斯坦堡舉行俄烏和平會談。儘管澤倫斯基已同意親自出席，但普亭似乎將缺席。

莫斯科當局是派出技術官僚組成的代表團前往伊斯坦堡，該團由強硬派的俄國總統顧問梅丁思基（Vladimir Medinsky）領軍。