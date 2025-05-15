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為和平前往土耳其？俄烏談判將登場 川普「語帶保留」

中央社／ 杜哈／伊斯坦堡15日綜合外電報導
美國總統川普（Donald Trump）已經表態，俄烏會談若有實質進展，他可能會赴土耳其。（路透社）
美國總統川普（Donald Trump）已經表態，俄烏會談若有實質進展，他可能會赴土耳其。（路透社）

莫斯科與基輔當局官員的和平談判即將在土耳其展開之際，美國總統川普（Donald Trump）已經表態，俄烏會談若有實質進展，他可能會赴土耳其。

俄羅斯談判代表團今天抵達土耳其大城伊斯坦堡，預計將跟烏克蘭舉行3年多來的首次直接和平會談，儘管許多世界領導人敦促俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）出席，但他沒有理會。

在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）要求普亭親自出席和平談判後，克里姆林宮於昨天晚間公布莫斯科的談判代表團名單，但名單當中沒有包含普亭。

川普今天在卡達首都杜哈與商業領袖會面時表示，如果會談取得任何有意義的進展，他保留明天造訪土耳其的可能性。

另外，俄羅斯國防部今天稍早於社群媒體指出，俄軍已經占領烏克蘭東部兩座村莊。

俄國軍方宣稱，俄軍已占領烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）的托爾斯科耶村（Torskoye）和新亞歷山大羅夫卡村（Novooleksandrivka）。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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當對烏克蘭的攻擊從「可能」轉為「大概會發生」的時刻，正好被兩個事件所框定：首先，是克里姆林宮在二○二○年初意識到，所有試圖改變烏克蘭向西方靠攏的努力都已經失敗；接著，是澤倫斯基在二○二一年三月，決定讓烏克蘭參與包括黑海在內的主要北約軍事演習。

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