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俄烏還談得下去？普亭不甩澤倫斯基挑釁 放鳥和談派「低階代表團」

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普亭放鳥俄烏和談...不理澤倫斯基挑釁 還談得下去嗎？

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
俄羅斯普丁15日僅派出低階代表團前往土耳其，不親自出馬與烏克蘭總統澤倫斯基談和談。 美聯社
俄羅斯普丁15日僅派出低階代表團前往土耳其，不親自出馬與烏克蘭總統澤倫斯基談和談。 美聯社

俄羅斯總統普亭15日派遣幕僚和副部長前往土耳其，與烏克蘭進行和談，完全不甩基輔要他親自前往土耳其與烏克蘭總統澤倫斯基會面的挑釁。目前尚不清楚烏克蘭將如何回應這個事態。

路透報導，普亭11日提議和烏克蘭在土耳其伊斯坦堡直接談判，澤倫斯基也隨後表示，他將期待普亭的到來，甚至說出，除了普亭之外，他不打算與其他任何俄方官員會談。

然而，就在外界猜測普亭的計畫多日之後，克里姆林宮14日晚間卻任命了一支不包含普亭的低階代表團，並被基輔的歐洲盟國批評說，這是在看不起人。

烏方目前尚未對此事態做出回應，基輔至今並未公開承諾會派代表前往伊斯坦堡進行和談。一名烏克蘭官員表示，澤倫斯基將在15日稍晚於安卡拉和土耳其總統厄多安會談後，再做出決定。

大批記者聚集在被俄方指定為和談會場的多爾瑪巴赫切宮附近，但現場消息十分混亂。一名烏克蘭官員表示，目前各方對於和談的開始時間尚未達成共識。土耳其官員也並未提供任何有關時間或地點的消息。

澤倫斯基本周稍早曾挑釁過普亭，質疑他是否有膽親自現身與他進行和談，但克里姆林宮表示，普亭不會對這種最後通牒做出回應。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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