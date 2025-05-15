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澤倫斯基期待落空！ 普丁不出席停火談判

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
俄羅斯總統普亭（右）提議15日在土耳其與烏克蘭舉行直接會談，美國總統川普（左）施壓烏方接受提議，烏克蘭總統澤倫斯基（中）表態準備好出席會談。美聯社
俄羅斯總統普亭（右）提議15日在土耳其與烏克蘭舉行直接會談，美國總統川普（左）施壓烏方接受提議，烏克蘭總統澤倫斯基（中）表態準備好出席會談。美聯社

俄羅斯烏克蘭雖將首度進行停戰談判，但俄羅斯總統普丁不會出席！俄、烏雙方將於15日於土耳其進行首度直接面對面停戰談判，雖然烏克蘭總統澤倫斯基曾邀請普丁，但最後是由總統顧問梅迪斯基代表出席。俄、烏先前是透過美國間接談判，但遲遲無法停戰，讓西方近日出面威脅，不排除擴大金融制裁。

澤倫斯基赴土耳其

根據《英國廣播公司》報導，近日俄烏談判峰迴路轉，烏克蘭先與英國、德國、法國與波蘭領導人，在美國背書下召開記者會，要求雙方無條件停火30天，否則就對俄羅斯發動更大的金融制裁。對此，普丁則回應說，希望能與烏克蘭在土耳其進行談判，澤倫斯基也答應，並希望普丁能親自前往，但最終普丁確定不會出席。

普丁與澤倫斯基自2019年12月以後就沒有碰過面了，雙方雖曾於2022年3月進行過穀物協議相關談判，但隨後卻缺少直接停戰談判，大多是交換戰俘等行動。澤倫斯基表示，希望戰場上的殺戮不要再持續，他還是會在土耳其等普丁來。原本美國總統川普也打算前往土耳其，但普丁不去後，川普便繼續他訪問中東的行程。

停火談判相當複雜

自川普回歸白宮後，便積極協助烏克蘭與俄羅斯進行停戰談判，但過去美國都是對雙方各自會談，澤倫斯基答應川普從俄羅斯的庫斯克撤軍、並簽訂礦產協議，也多次配合美方表示願意停火。但普丁卻對美方的停火興趣缺缺，僅自行宣布在復活節、二戰紀念停火數天，但烏克蘭也指控俄軍並未完全遵守。

基輔獨立報》提到，此次土耳其會談的名單上，很多俄羅斯政要並未出席，包括外交部長拉夫洛夫等人。普丁先前也表示，停火要在和平協議確定後才能進行，不能先停火、再談判。另外，雙方還有烏克蘭是否加入歐盟、北約，還有俄羅斯金融制裁等議題要談判，狀況非常複雜。

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俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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