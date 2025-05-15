俄烏領袖會面破局 普丁未列入談判名單

（德國之聲中文網）克里姆林宮週三（5月14日）宣布，俄羅斯將由強硬派的總統顧問梅丁斯基（Vladimir Medinsky）和副國防部長福明（Alexander Fomin）領團，參加俄烏之間的直接和平談判。

上週末，俄國總統普丁曾提出俄烏兩國可在土耳其伊斯坦堡進行「不設前提」的直接談判，但遲遲未表態他本人是否出席。

俄國最終派出的代表團被認為較為低階，因為俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）以及克裡姆林宮外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）也未出現在名單中，他們早前曾被外界視為潛在的主要談判代表，也參與過此前由美國主導的停火協商。

在克裡姆林宮公布代表團名單後，一位美國官員表示，雖然美國總統川普日前曾表示考慮前往土耳其，但他最後決定不出席。美國代表團由國務卿盧比奧（Marco Rubio）率領，即將抵達土耳其，隨行人員包括高級特使威特科夫（Steve Witkoff）和凱洛格（Keith Kellogg）。

烏克蘭總統澤倫斯基14日晚間已啟程前往土耳其安卡拉，15日將會見土耳其總統。澤倫斯基此前曾說，只有在普丁親自出席的情況下，他才會出席俄烏會談；如果普丁真的到土耳其，他隨時可以調整行程前往伊斯坦堡。

澤倫斯基當時稱：「如果普丁不來，又玩把戲，那就是他不想結束戰爭的最終表現。」

週三晚間，烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha）在土耳其與盧比奧會面，討論澤倫斯基對和平的願景，並協調雙方立場。

西比哈稱：「俄羅斯必須回應烏克蘭的建設性舉措。到目前為止，俄羅斯還沒有這麼做。莫斯科必須明白，拒絕和平是有代價的。」

隨著俄羅斯和烏克蘭的言論和戰略姿態不斷升級，此次會談顯得格外重要，然而當前這場會談仍有許多不確定性。

國際期待值大減

普丁提議俄烏兩國「直接談判」，卻從未表達親自出席的意願。但澤倫斯基及川普公開喊話願意到場與會，讓各界關注這場可能發生的歷史性會晤。不過，如今幾位領導人都缺席，外界對週四的會談可能出現重大突破的的期待值大幅下降。

《衛報》指出，梅丁斯基曾參與2022年在土耳其舉行的俄烏談判；俄羅斯再次任命他主持談判，顯現出俄方希望按照當時的思路重啟協商，條件包括限制烏克蘭軍力、阻止其在西方支持下進行重建等，但基輔拒絕接受。

過去幾個月以來，美國試圖促成俄羅斯及烏克蘭達成停火協議無果。今年4月，《金融時報》報導稱，美國有可能承認俄羅斯擁有2014年吞併的克裡米亞半島的主權，並同意不讓烏克蘭加入北約，但澤倫斯基拒絕放棄克裡米亞，稱割地的提議違反烏克蘭憲法，「根本沒得談」。

歐盟通過新一波對俄制裁

歐盟週三通過針對俄羅斯的第17輪制裁，包括對俄羅斯的「影子艦隊」（指規避歐美制裁的俄國油輪，約200艘船隻），以及30家參與軍民兩用產品貿易的公司實施限制。另外75名個人和實體也因與俄羅斯軍工複合體有聯繫，而被列入制裁名單。

此前，德國新總理梅爾茨（又譯默茨）與英國首相斯塔默、法國總統馬克宏、波蘭總理圖斯克在烏克蘭首都基輔與澤倫斯基會面，強調將繼續加大援烏力度。

在歐洲四國領袖的基輔會晤後，法國、德國等國官員本週多次警告俄國，要求其接受30天無條件停火的提議，否則就會擴大對俄制裁。對此，克裡姆林宮回應，「無法接受」歐盟領袖對俄羅斯下停火的「最後通牒」。

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