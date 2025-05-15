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俄烏領袖會面破局 普丁未列入談判名單

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俄羅斯總統普亭（左）與烏克蘭總統澤倫斯基（右）。美聯社
俄羅斯總統普亭（左）與烏克蘭總統澤倫斯基（右）。美聯社

（德國之聲中文網）克里姆林宮週三（5月14日）宣布，俄羅斯將由強硬派的總統顧問梅丁斯基（Vladimir Medinsky）和副國防部長福明（Alexander Fomin）領團，參加俄烏之間的直接和平談判。

上週末，俄國總統普丁曾提出俄烏兩國可在土耳其伊斯坦堡進行「不設前提」的直接談判，但遲遲未表態他本人是否出席。

俄國最終派出的代表團被認為較為低階，因為俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）以及克裡姆林宮外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）也未出現在名單中，他們早前曾被外界視為潛在的主要談判代表，也參與過此前由美國主導的停火協商。

在克裡姆林宮公布代表團名單後，一位美國官員表示，雖然美國總統川普日前曾表示考慮前往土耳其，但他最後決定不出席。美國代表團由國務卿盧比奧（Marco Rubio）率領，即將抵達土耳其，隨行人員包括高級特使威特科夫（Steve Witkoff）和凱洛格（Keith Kellogg）。

烏克蘭總統澤倫斯基14日晚間已啟程前往土耳其安卡拉，15日將會見土耳其總統。澤倫斯基此前曾說，只有在普丁親自出席的情況下，他才會出席俄烏會談；如果普丁真的到土耳其，他隨時可以調整行程前往伊斯坦堡。

澤倫斯基當時稱：「如果普丁不來，又玩把戲，那就是他不想結束戰爭的最終表現。」

週三晚間，烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha）在土耳其與盧比奧會面，討論澤倫斯基對和平的願景，並協調雙方立場。

西比哈稱：「俄羅斯必須回應烏克蘭的建設性舉措。到目前為止，俄羅斯還沒有這麼做。莫斯科必須明白，拒絕和平是有代價的。」

隨著俄羅斯和烏克蘭的言論和戰略姿態不斷升級，此次會談顯得格外重要，然而當前這場會談仍有許多不確定性。

國際期待值大減

普丁提議俄烏兩國「直接談判」，卻從未表達親自出席的意願。但澤倫斯基及川普公開喊話願意到場與會，讓各界關注這場可能發生的歷史性會晤。不過，如今幾位領導人都缺席，外界對週四的會談可能出現重大突破的的期待值大幅下降。

《衛報》指出，梅丁斯基曾參與2022年在土耳其舉行的俄烏談判；俄羅斯再次任命他主持談判，顯現出俄方希望按照當時的思路重啟協商，條件包括限制烏克蘭軍力、阻止其在西方支持下進行重建等，但基輔拒絕接受。

過去幾個月以來，美國試圖促成俄羅斯及烏克蘭達成停火協議無果。今年4月，《金融時報》報導稱，美國有可能承認俄羅斯擁有2014年吞併的克裡米亞半島的主權，並同意不讓烏克蘭加入北約，但澤倫斯基拒絕放棄克裡米亞，稱割地的提議違反烏克蘭憲法，「根本沒得談」。

歐盟通過新一波對俄制裁

歐盟週三通過針對俄羅斯的第17輪制裁，包括對俄羅斯的「影子艦隊」（指規避歐美制裁的俄國油輪，約200艘船隻），以及30家參與軍民兩用產品貿易的公司實施限制。另外75名個人和實體也因與俄羅斯軍工複合體有聯繫，而被列入制裁名單。

此前，德國新總理梅爾茨（又譯默茨）與英國首相斯塔默、法國總統馬克宏、波蘭總理圖斯克在烏克蘭首都基輔與澤倫斯基會面，強調將繼續加大援烏力度。

在歐洲四國領袖的基輔會晤後，法國、德國等國官員本週多次警告俄國，要求其接受30天無條件停火的提議，否則就會擴大對俄制裁。對此，克裡姆林宮回應，「無法接受」歐盟領袖對俄羅斯下停火的「最後通牒」。

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再來是穩定國內政局的需要。從情感分配的角度出發，憤怒到信任的轉換顯示澤倫斯基可能更需要穩住陣腳，這意味著相較於以高壓手段震攝與壓抑國內社會反對力量的普丁，澤倫斯基面對國內長期動員造成的心理耗損與潛在抗拒的壓力更為巨大且迫切。

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