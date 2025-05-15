德國新總理：將堅決敦促中國為解決烏克蘭問題做出貢獻

德國當地時間5月14日13點20分，梅爾茨（Friedrich Merz 又譯“默茨”）——剛上任一周的聯邦德國第十任總理——走上聯邦議院講台發表演講。早在擔任議員期間，梅爾茨就常夢想著這一時刻，在前總理默克爾（同屬基民盟）長期將其邊緣化的歲月裡，這一刻曾遙不可及。

聯邦議院座無虛席，遠多於平日數量的攝像機對准這位69歲的政府首腦。他的目標很明確：在不安與動蕩中重燃信心——正如他所說，要“在我們即將失去團結的地方重新凝聚共識”。

反對讓烏克蘭被迫接受“強加的和平”

梅爾茨迅速明確了其政府將把當前重點放在外交政策上。他表示，執政聯盟（由保守派聯盟黨CDU/CSU與社民黨SPD組成）將與歐洲伙伴一道，進一步支持烏克蘭對抗俄羅斯的入侵，這也是基於歐洲自身利益。

“這場可怕的戰爭及其結果，不僅關系到烏克蘭的命運，也決定著法治能否在歐洲乃至全球繼續存在，抑或是讓暴政、軍事武力和赤裸裸的強權邏輯取而代之。”

因此，梅爾茨堅決反對讓烏克蘭被迫接受“強加的和平”或接受由軍事暴力造成的事實。他清楚，當前歐洲采取行動的能力受限，而這在很大程度上取決於美國總統特朗普不可預測的政策走向。就在幾天前，幾大歐洲國家與特朗普達成一致，將“停火”作為與普京展開和平談判的前提，但特朗普隨後又推翻了這一條件。

盡管如此，梅爾茨仍堅持需與這位“極其難以對話的伙伴”保持溝通——即使如今在德國，已經很難說特朗普是否還能被視作真正的“伙伴”。

中國既是對手，也是重要的經濟伙伴

梅爾茨在政府聲明中視中國為德國和歐盟應對全球挑戰和經濟領域的重要合作伙伴。“我們將堅定不移地捍衛既定的產業和貿易規則。”他說道，“本著戰略去風險精神，我們將減少對中國的單方面依賴。” 中國的外交政策表明，其為制度性競爭對手。梅爾茨表示：“我們對北京和莫斯科之間日益密切的關系感到擔憂。”他強調：“我們將堅定地敦促中國為解決烏克蘭戰爭做出貢獻。”

對以色列政策延續

梅爾茨提及以色列與加沙戰爭，重申“國家理性”（Staatsräson）依然適用，即德國支持以色列。他還特別強調了中國在國際事務中的角色。

梅爾茨明確表示，總理府和外交部多年來首次同時由基民盟掌控（外交部長為同屬基民盟的瓦德富），意味著外交政策的基調將更為統一，由總理府主導。

肖爾茨意外獲贊

回顧一周前的就職過程，梅爾茨在第一輪總理選舉中意外落敗，據稱有18名來自聯合政府成員（基民盟、基社盟和社民黨）投了反對票，這在聯邦德國戰後歷史中尚屬首次。盡管梅爾茨在第二輪成功當選，但也更清楚地意識到當前執政聯盟的脆弱性。

也因此，他出人意料地對前任總理肖爾茨表達了肯定之意，因為眾所周知，兩人私交不深。梅爾茨此番表示：“肖爾茨先生，您與您的政府帶領德國度過了非同尋常的危機時期。您在處理俄烏戰爭上具有指引和開創性，具歷史意義。”

強烈批評特朗普關稅政策

在經濟領域，在面對德國搖搖欲墜的基礎設施和癱瘓的官僚機構問題時，梅爾茨將視野迅速擴展至全球層面，批評美國總統特朗普不斷威脅並強制實施關稅尤其具有破壞性。

盡管如此，梅爾茨並未放棄與華盛頓和解的希望：比相互征收關稅更好的是達成一項降低關稅和其他貿易壁壘的協議。他提到上周與特朗普的通話時稱：“我們一致認為應盡快解決貿易爭端，並將與美國就相互認可技術標准展開對話。”

“移民問題已經讓國家承受過重負擔”

在持續約45分鐘的講話中，移民問題在內政部分佔據了很大篇幅。梅爾茨在競選期間承諾將堅決限制非法移民。他表示，尋求庇護者應在邊境被拒絕入境，邊境檢查也將加強。梅爾茨對前任政府毫不留情地批評道：“我們允許了太多無監管的移民進入，也讓太多低技能勞動力進入我們的就業市場，特別是我們的社會保障體系。”不過他也強調，德國依然是一個移民國家。

最後，梅爾茨以一句話作結，這句話令人聯想到他不太喜歡的前前任總理默克爾曾說過的那句：“我們做得到！”（Wir schaffen das!）——那是在2015年和2016年大批難民湧入德國之際。如今梅爾茨說：“無論挑戰多麼艱巨，我們都能夠憑借自己的力量克服它們。”

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】