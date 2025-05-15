俄烏土耳其談判在即 川普：普亭希望我在場

俄羅斯和烏克蘭十五日可能在土耳其直接會談。美國總統川普十四日說，若他不出席，俄國總統普亭不知道會不會參加，「我知道他（普亭）想要我到場，也有這個可能性。若我們能終止戰爭，我想我會考慮」。

克宮十四日仍未透露普亭是否親自赴會。

川普在飛往卡達的空軍一號上告訴記者，他已表定在十五日到訪阿拉伯聯合大公國，即他這次波灣行第三站，但也說「這不代表我不會為拯救大量人命，去做這件事（到土耳其）」。

川普同時也對記者稱，美國國務卿魯比歐已經計畫於本周前往土耳其的伊斯坦堡。

克里姆林宮發言人佩斯科夫十四日僅說，普亭對俄烏十五日在伊斯坦堡直接會談的提議仍算數，俄國代表團當天將在伊斯坦堡，以參與和烏克蘭可能舉行的直接和談；莫斯科將在普亭下令後，揭曉俄國代表團組成。

烏克蘭總統澤倫斯基十三日表示，他希望談判能促成一項無條件的卅天停火協議，作為終結戰爭的第一步，「我們希望針對結束戰爭開始達成協議」。

澤倫斯基同時並強調普亭必須參與會談，因為「俄羅斯的一切都取決於他」，並且補充「普亭害怕與我進行直接對話」。

俄烏雙方在伊斯坦堡直接會談，是普亭自己在十一日的提議，但他迴避回應歐洲和烏克蘭十日所提的卅天全面無條件停火一事，迄今也未明確表示將親自赴會。

俄羅斯前官員告訴華盛頓郵報，莫斯科可能派出外交部長拉夫羅夫和普亭的外交政策幕僚鄂夏柯夫。但澤倫斯基已堅持，只有普亭親自出席，他才會參加這次直接談判。

川普的俄烏問題特使凱洛格已告訴福斯商業新聞網，若普亭出席，川普也會前往伊斯坦堡參與會談。路透先前引述三名知情人士報導，凱洛格和美國中東特使威科夫也將參加。