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歐盟批准對俄羅斯第17輪制裁 不排除進一步懲罰

中央社／ 布魯塞爾14日綜合外電報導
歐盟成員國常駐歐盟代表今天批准針對俄羅斯的新制裁方案，擬打擊其「影子」油輪船隊。 美聯社
歐盟成員國常駐歐盟代表今天批准針對俄羅斯的新制裁方案，擬打擊其「影子」油輪船隊。 美聯社

歐盟成員國常駐歐盟代表今天批准針對俄羅斯的新制裁方案，擬打擊其「影子」油輪船隊。歐盟還威脅，如果莫斯科不同意與烏克蘭停火，將遭受進一步懲罰。

法新社報導，這是自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，歐盟對克里姆林宮實施的第17輪制裁。在歐洲領導人就美國主導的和平努力，向莫斯科發出最後通牒之前，這些新措施就已經在醞釀中。

根據歐盟輪值主席國波蘭的訊息，代表歐盟27個成員國的外交官在布魯塞爾的會議上批准這項方案。

其中包括將約200艘用於規避俄羅斯石油出口限制的油輪列入黑名單。歐洲新聞網站politico.eu報導，歐盟成員國防長及外長們20日將正式採納這項方案。

來自越南、塞爾維亞和土耳其等國的公司，被指控協助供應物資給俄羅斯軍方，也將面臨制裁。

除已面臨簽證禁令和資產凍結的近2400名個人和實體外，這次還將有數十名俄羅斯官員被列入制裁名單。

這輪方案也將以在歐洲進行網攻、侵犯人權和蓄意破壞為由，對俄羅斯個人實施制裁。

官員們承認，與先前的制裁方案相比，最新一輪針對莫斯科的制裁相對有限，因為歐盟在同意制裁目標上面臨更大困難。

除了這些措施外，歐盟領導人還威脅，如果俄羅斯不同意美國支持的為期30天的停火提議，將對其實施「大規模制裁」。

俄烏戰爭 俄羅斯 歐盟 烏克蘭

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