俄烏停戰明會談！克宮仍未鬆口談判代表 澤倫斯基表態「等普亭」

路透報導，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫14日說，一個俄國代表團15日將在土耳其伊斯坦堡以參與和烏克蘭可能舉行的直接和談，但還是沒說俄方會由誰出席。

佩斯科夫說，莫斯科將在俄國總統普亭下令後，揭曉俄國代表團組成；普亭對俄烏15日在伊斯坦堡直接談的提議仍算數，俄方代表團將等待烏方代表現身。

另據俄國資深國會議員魯茨基（Leonid Slutsky）聲稱，15日的俄方代表團組成將在14日晚間公布，「有關伊斯坦堡（會談），我什麼都不會說，你們將在今（14日）晚得知一切」。

烏克蘭總統澤倫斯基的顧問波多利雅科此前已向路透說，澤倫斯基不會在伊斯坦堡和普亭以外的俄國代表會談。

烏克蘭與歐洲4國10日向普亭提議停火30天。但普亭11日避談此事，反而提議俄烏15日在伊斯坦堡直接會談。美國總統川普11日發文敦促澤倫斯基同意後，澤倫斯基已表明15日會在土耳其「等普亭」。