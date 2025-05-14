克宮喊明日土耳其見！避談普亭是否現身 澤倫斯基強硬表態

基輔獨立報報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）13日表示，俄羅斯代表團將在5月15日於土耳其等候烏方，但是並未公開與會成員和具體時間，總統普亭是否親自出馬尚不明朗。不過，烏克蘭總統澤倫斯基堅持，只有普亭親自出席，他才會參加這次直接談判。

培斯科夫告訴俄羅斯第一頻道，「俄羅斯將在伊斯坦堡等候烏克蘭代表」。但是克里姆林宮並未公開談判成員，問及誰將代表俄羅斯時，他回應：「一旦總統認為到了適當時機，我們就會對外宣布。」

普亭上周拋出直接會談提議，但迄今沒有明確表示將親自赴會。根據俄羅斯前官員告訴華盛頓郵報，莫斯科可能派出外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）和普亭的外交政策幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）。

美國總統川普已經表示將派國務卿魯比歐參與，而川普本人也透露有意願出席。川普特使凱洛格稍早告訴福斯商業新聞網，若普亭出席，川普也會前往伊斯坦堡參與會談。

還有三名知情人士表示，美國特使威科夫和凱洛格也將參加。

另一方面，路透報導，澤倫斯基13日表示，他希望談判能促成一項無條件的30天停火協議，作為終結戰爭的第一步，並強調普亭必須參與會談，因為「俄羅斯的一切都取決於他」。

澤倫斯基在記者會上表示：「我們希望針對結束戰爭開始達成協議」，並補充「普亭害怕與我進行直接對話」。

澤倫斯基還表示，若會談未能舉行，他預期美國與歐盟將對俄羅斯實施「強而有力的制裁」。