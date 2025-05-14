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不甩制裁威脅？普亭諷西方陷入經濟衰退 「只為跟我們賭氣」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭13日在莫斯科克里姆林宮，透過視訊出席「商業俄羅斯」會議。美聯社
俄羅斯總統普亭13日在莫斯科克里姆林宮，透過視訊出席「商業俄羅斯」會議。美聯社

西方國家領導人日前威脅俄羅斯總統普亭，如果他拒絕15日飛往土耳其，與烏克蘭總統澤倫斯基進行停火談判的話，將會祭出新的制裁，卻反遭普亭嘲笑「白痴」（moron）。

每日郵報13日報導，普亭在「商業俄羅斯」（Business Russia）組織的第20屆大會上，與俄羅斯的菁英企業家晤談時，講到西方國家，「你會以為他們不會做這做那，因為顯然會傷害到他們。但是錯了，他們仍然這樣做，白痴」。

這番言論引來在場聽眾哄堂大笑，普亭隨即道歉，接著表示，「可是你看，情況就像這樣。世界主要經濟體正陷入衰退，就只為了跟我們賭氣」。

英法德波四國領袖日前赴基輔與澤倫斯基會談，要求俄羅斯12日起停火30天，若不遵守恐祭出大規模制裁，但普亭隔天反過來提議，俄烏15日在土耳其伊斯坦堡直接會談。美國總統川普上網發文敦促澤倫斯基同意，澤倫斯基隨後表明，當天將在土耳其「等普亭」。

儘管川普展開中東之行前曾表示，確實考慮飛到土耳其參與俄烏可能舉行的和談，但尚未確認他會現身，迄今也沒有跡象表明普亭將出面。烏國總統顧問波多利雅科則說，除了普亭，澤倫斯基不願會晤其他俄方代表。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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