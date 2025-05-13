澤倫斯基本週赴土耳其 籲川普助確保普亭出席和談

中央社／ 基輔/莫斯科13日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基今天呼籲美國總統川普出手協助，以確保15日他能在土耳其與俄羅斯總統普亭會談，他還指控普亭並非認真想進行結束俄烏戰爭的談判。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在一場簡報會上表示，他將於14或15日在土耳其首都安卡拉（Ankara）會見土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。

值此之際，澤倫斯基正在為前往土耳其與俄國和談做準備。

澤倫斯基也告訴記者，他將「盡全力」確保會在土耳其與普亭（Vladimir Putin）會面，但他也說，他認為普亭不願意進行「任何」談判來結束長達3年的侵烏戰爭，指控普亭想拖延戰爭。

澤倫斯基並敦促美國，如果普亭拒絕於本週在土耳其會談，美國應對莫斯科祭出最沉重的制裁。

儘管川普（Donald Trump）已將終結俄烏戰爭列為優先政策，俄羅斯和烏克蘭也都試圖展現出願意朝和平邁進的姿態，但雙方仍未就具體方案達成共識。

普亭11日提議與烏克蘭進行直接會談，先前卻無視烏方提出的無條件30天停火建議。川普隨後公開敦促澤倫斯基接受會談提議。

澤倫斯基隨後表示，他將於15日在土耳其大城伊斯坦堡（Istanbul）等待普亭。克里姆林宮則未明確表示普亭本人將出席。

澤倫斯基的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）稍早告訴路透社：「澤倫斯基總統不會在伊斯坦堡和除了普亭以外的任何俄國代表會談。」

倘若澤倫斯基和普亭15日在伊斯坦堡會面，將會是他們自2019年12月以來首次面對面會議。

川普今天抵達沙烏地阿拉伯，展開為期4天的波灣國家訪問行程。川普啟程前告訴媒體，他願意前往伊斯坦堡。

路透社今天引述3名知情人士披露，川普總統的高級特使魏科夫（Steve Witkoff）和俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）15日將前往伊斯坦堡，參與可能舉行的和平會談，尋求結束俄烏戰爭。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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