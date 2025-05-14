俄烏本周土耳其談判 川普考慮參加

美國總統川普十二日展開中東行前說，他確實考慮飛到土耳其參與俄羅斯和烏克蘭十五日可能舉行的和談，「若我認為事情有進展，我想就有可能去」。烏克蘭總統澤倫斯基十三日說，已邀川普在十五日與會，但尚未確認川普出席。

烏方與歐洲四國十日向俄國總統普亭提議十二日起停火卅天，還警告俄方若不遵守恐對其祭出大規模制裁。但普亭十一日未提此事，反而提議俄烏十五日在土耳其伊斯坦堡直接會談。川普十一日發文敦促澤倫斯基同意俄方提議，澤倫斯基同日隨後表明，他十五日會在土耳其「等普亭」。

川普十二日在白宮說，認為俄烏在土耳其會談「可能有好結果」，相信澤倫斯基和普亭都將出席，「不要低估周四（十五日）在土耳其（的可能發展）」；被問到若普亭不同意卅天停火是否制裁俄國，川普說「我有預感他們會同意」。

路透十三日引述三位對相關計畫知情的人士報導，川普的中東特使威科夫、俄烏問題特使凱洛格將前往伊斯坦堡，參加十五日的可能會談。但美國高官說，莫斯科是否派人出席還不清楚；華府預期，要到十五日凌晨才會有關於俄方計畫的宣布。

澤倫斯基十三日說，將先在安卡拉會晤土耳其總統厄多安，若普亭屆時現身伊斯坦堡，他也將過去；他希望和普亭面對面談判卅天無條件停火，因為只有普亭有權實施；中國大陸也已釋出支持卅天停火的訊號。澤倫斯基還說，若與普亭會談未成行，期待美國、歐盟祭出強力制裁。

澤倫斯基十二日說，若川普能和烏方一起到場，所有烏克蘭人將很感謝；澤倫斯基同日並和厄多安，就十五日伊斯坦堡的潛在會談通話。

烏克蘭總統顧問波多利雅科十三日向路透說，除了普亭，澤倫斯基不願在伊斯坦堡會晤其他俄方代表。澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克十三日說，若普亭拒到土耳其，將是俄國不想結束戰爭的最後訊號。

克里姆林宮發言人佩斯科夫十三日未評論普亭是否親自赴土，僅說俄方持續為預定十五日舉行的談判做準備；被問到俄國將派誰當代表，佩斯科夫說這將在普亭認為適當的時候宣布。俄國外交部長拉夫羅夫十二日和土耳其外長費丹通話討論俄烏在土耳其直接談判問題。

華爾街日報十三日報導，澤倫斯基邀川普與會，似乎是試圖將普亭描繪成和平的真正阻礙。但普亭若現身土耳其，對他將是重大象徵性讓步；普亭向來貶損澤倫斯基作為烏克蘭領袖的正當性，與他和談將實質上接受對方是談判夥伴。