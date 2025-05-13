川普出訪中東 有意赴土耳其參與俄烏談判

美國總統川普週一（5月12日）出發前往沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和卡達等國，行前表示他有意順道赴土耳其伊斯坦堡，參與週四（15日）的俄烏直接談判。這場中東之行是川普今年1月上任以來第二次造訪海外；4月他曾前往梵蒂岡出席教宗方濟各葬禮。

川普稱：「我不知道我週四會在哪裡，有好多場會議要參加，但我在考慮實際飛到那邊（土耳其）。我想這是有可能的，如果我認為有可能成事的話。」

他進一步表示：「我認為週四在土耳其舉行的俄烏會談會有很好的結果，我也認為兩國領袖都會到場。」被問及若俄國總統普丁不同意30天停火提議，美國是否會加入制裁俄國，他則回應：「我感覺俄羅斯會同意的。」

上週末，德國、英國、法國、波蘭等4個歐洲國家領袖赴基輔會晤烏克蘭總統澤倫斯基，除了宣示加大援烏力道，也要求俄羅斯應自12日起實施30天的無條件停火，否則歐洲將擴大對俄制裁。

不過，普丁沒有正面回應30天停火的提案，反而拋出在土耳其展開俄烏直接談判的想法，歐洲將此視為俄國拖延時間的說詞。澤倫斯基則回應：「我會在土耳其等普丁……我希望這次俄方不會再找藉口。」

這場談判若成真，將會是2022年俄國侵略烏克蘭至今，兩國官員第一次直接對話。然而，儘管澤倫斯基已表態會親自出席，俄羅斯卻遲遲未透露派誰參加。澤倫斯基12日透過每晚例行發布的影片，質疑俄方「這樣的沉默非常奇怪」。

克裡姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）也未正面回應澤倫斯基跟普丁會面的提議，而是表示：「我們專注於認真尋找達到長期和平的解方。」對於歐盟領袖對俄羅斯下停火的「最後通牒」，他則表示無法接受：「你不能用這種方式跟俄國講話。」

俄國外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）談到歐洲的30天停火提議，則稱這是為了「給烏克蘭喘息的機會，讓他們恢復軍事潛力，繼續與俄國對峙」。

與此同時，俄烏之間在前線的交火並未停歇。烏國軍方稱，俄軍12日在烏克蘭東部戰場前線發動數十次襲擊，且連夜出動超過100架無人機轟炸。

俄烏美分別與土耳其通話

據路透社及土耳其國家通訊社消息，俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）跟土耳其外長菲丹（Hakan Fidan）12日晚間通了電話，討論實現俄烏和平的工作。

美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）12日也跟菲丹通話，感謝土國主持俄烏直接談判。盧比奧這次跟隨川普出訪中東，他表示「樂見有立即停火的可能性」。

澤倫斯基則透過X平台證實已跟土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）通話，對艾爾多安在外交談判的支持表示感謝。

澤倫斯基補充道：「我們也需要夥伴來監督停火。我們已經準備好直接跟普丁談判。重要的是，大家在歐洲共同努力，取得長期的安全保障。我們會跟美國保持聯繫。」

艾爾多安呼籲各方利用最近外交往來的勢頭，促進烏克蘭和平協定：「最近的互動打開了一善新的機會之窗，我們希望不要浪費這個機會。」

歐洲警告將對俄施加新制裁

12日，德國對俄羅斯發出警告：若俄方無法即日起加入30天停火提議，歐洲就會祭出新一輪制裁。德國政府發言人柯爾內利烏斯（Stefan Kornelius）說，「時間不等人」。

法國政府12日則表示，上週的基輔會議後，已要求歐盟委員會著手準備新的大規模制裁方案，針對俄國的石油和金融領域。

此前，歐盟早已開始研擬第17輪對俄制裁，預期將於5月20日的歐盟外長會議前通過。

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