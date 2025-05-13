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川普促烏接受普亭談判提議

聯合報／ 國際中心／綜合報導

烏克蘭與歐洲主要國家要求俄羅斯自十二日起全面停火卅天後，俄國總統普亭十一日提議，十五日與烏克蘭在土耳其直接會談。烏克蘭總統澤倫斯基十一日在社群媒體Ｘ寫道，只要莫斯科承諾停火卅天，基輔就準備好與俄方直接進行停戰談判。

普亭十一日說，「我們（俄國）提議基輔當局十五日周四在（土耳其）伊斯坦堡展開（協商）」。澤倫斯基同日則回應道，期盼莫斯科承諾停火卅天，一旦俄方同意，那基輔「就準備好」跟俄方直接進行停戰談判。

川普十一日也在自創社媒真實社群寫道，「我開始懷疑烏克蘭會跟普亭達成協議；普亭不想跟烏克蘭達成停火協議，而是想要周四在土耳其進行會談，就結束（俄烏戰爭）大屠殺的可能性展開談判。（而）烏克蘭應立即同意」。川普還寫道，會談將代表俄烏雙方、歐洲領袖及美國屆時能確定是否可能達成協議。

另外，法國總統府艾里賽宮十一日聲明，總統馬克宏堅決主張停火的必要性，好讓俄烏雙方最高層級的會談能於十五日舉行。該聲明還提到，他同日已與德國、英國和波蘭領袖，以及川普與澤倫斯基談過。

英國外交部十一日也聲明，外交大臣拉米可望與法、義大利、德、西班牙、波和歐盟代表會談；「我們正面臨關乎歐洲集體安全一個世代難遇的時刻。我們今天面對的挑戰，不僅攸關烏克蘭未來，更有關整個歐洲存亡」。英、法、德、波領袖十日赴基輔，在川普支持下，對澤倫斯基呼籲無條件停火卅天表達力挺。烏克蘭空軍十二日則指控，俄方當晚出動逾百架無人機，無視烏方的停火卅天提案。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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