烏克蘭控俄無視停火30天提案 出動108架無人機
烏克蘭及其歐洲盟友要求俄羅斯同意自今天起實施30天無條件停火，否則將對俄方祭出大規模制裁。但基輔今天指控，俄方夜間出動逾百架無人機，無視停火30天提案。
法新社報導，烏國空軍今天指出：「自5月11日晚間11時起，敵方出動108架見證者（Shahed）及其他類型無人機發動攻擊」，截至今天上午8時30分，55架無人機確認已被擊落。
據報導，俄方夜間攻擊導致烏南敖德薩州（Odessa）1人受傷、多間民宅毀損。攻擊也使得烏東頓內茨克州（Donetsk）鐵路基礎設施受損，1名火車駕駛受傷。
國營的烏克蘭鐵路公司（Ukrzaliznytsia）今天指稱：「停火提案遭到無視，而且敵方持續攻擊鐵路基礎設施。」
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