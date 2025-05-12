快訊

曾任新北外聘督導…林月琴還接講師、委員 江怡臻：光領鐘點費就破百萬

美中同意互降關稅「減幅超出預期」 BBC：數月來兩國關係首解凍

新iPhone可能真的要漲價了 傳因蘋果新功能與設計「不是關稅」

烏克蘭控俄無視停火30天提案 出動108架無人機

中央社／ 基輔12日綜合外電報導

烏克蘭及其歐洲盟友要求俄羅斯同意自今天起實施30天無條件停火，否則將對俄方祭出大規模制裁。但基輔今天指控，俄方夜間出動逾百架無人機，無視停火30天提案。

法新社報導，烏國空軍今天指出：「自5月11日晚間11時起，敵方出動108架見證者（Shahed）及其他類型無人機發動攻擊」，截至今天上午8時30分，55架無人機確認已被擊落。

據報導，俄方夜間攻擊導致烏南敖德薩州（Odessa）1人受傷、多間民宅毀損。攻擊也使得烏東頓內茨克州（Donetsk）鐵路基礎設施受損，1名火車駕駛受傷。

國營的烏克蘭鐵路公司（Ukrzaliznytsia）今天指稱：「停火提案遭到無視，而且敵方持續攻擊鐵路基礎設施。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 無人機

延伸閱讀

印巴宣布停火後 印度證實攻勢停歇「近日首夜平靜」重開32座機場

第7屆金創獎「提案技巧講座」：重量級講師揭提案秘訣與3大關鍵指標

台美軍工產業合作 龔明鑫：可助美國量產先進無人機

烏克蘭單方宣布停火 普亭願直接與烏談判

相關新聞

退役澳洲軍人赴烏克蘭當慈善組織志工 拆彈被炸傷重不治

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天證實，一名澳籍男子在烏克蘭喪命。媒體報導，這名男子是退役澳洲軍人...

俄烏停火談判的民意轉向？土耳其、中國又扮演哪些角色

俄烏戰爭三年戰火未息，再度走到可能談判的十字路口。5月11日深夜，俄羅斯總統普丁罕見召開記者會，拒絕歐洲多國提出的30天停火協議，卻主動拋出新提議——在土耳其，無條件重啟談判。隔日，土耳其總統厄多安公開證實此訊，表示已與普丁通話，願意再次在伊斯坦堡提供平台。烏克蘭總統澤倫斯基仍盼望可在12日實施全面停火，作為談判基礎，又揚言「在星期四親自（於土耳其）等待普丁。我希望這一次俄羅斯人不會再找藉口。」儘管舊地重遊，但三年前破局的伊斯坦堡談判記憶猶新，外界不禁問：這一次，會有所不同嗎？

澤倫斯基：願在土耳其與普丁會面

週日（5月11日），澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在社群平台X上發文表示，「延長殺戮毫無意義。

普亭拋直接談判轉移壓力奏效？川普施壓烏接受 澤倫斯基二度回應了

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯總統普亭提出15日在土耳其與烏克蘭直接會談，引發歐洲強硬反應稱需先無條件停火30...

避談停火 普亭提與烏直接談判

俄羅斯總統普亭十一日提議十五日在土耳其伊斯坦堡與烏克蘭直接會談，但他避談歐洲和基輔先前提議的十二日起無條件停火卅天。烏克...

普丁要與烏克蘭直接會談 澤倫斯基要求無條件停火

在烏克蘭與歐洲強權要求俄羅斯12日起無條件停火30天後，俄羅斯總統普丁11日提議，15日與烏克蘭舉行直接會談，烏克蘭則回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。