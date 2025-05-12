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澤倫斯基：願在土耳其與普丁會面

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圖／德國之聲
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週日（5月11日），澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在社群平台X上發文表示，「延長殺戮毫無意義。週四（15日）我會在土耳其等普丁......我希望這次俄羅斯方面不會找藉口。」澤倫斯基也呼籲雙邊從週一開始實施全面停火，為外交提供必要基礎。

此前，英、法、德、波四國領導人週六在基輔與澤倫斯基會談後，要求俄羅斯自週一開始實施停火30天，否則將面臨「大規模」新制裁。但普丁隨後提出另一項建議，表示他願意進行自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來的第一場「俄烏直接談判」。

然而，歐洲領導人對普丁的說法不以為然，德國總理梅爾茨表示，俄羅斯願意談判「是一個好兆頭」，但遠遠不夠，「在槍聲未停之前，談判不可能開始」；法國總統馬克宏則指普丁「正在尋找出路，但他仍想拖延時間」。

當前尚無法確認普丁是否會親自出席會談。他與澤倫斯基上一次見面是在2019年12月，且俄羅斯當局在過去幾個月以來，多次質疑澤倫斯基執政的合法性，拒絕與澤倫斯基舉行會談。

川普支持俄烏直接談判

值得注意的是，澤倫斯基主張莫斯科須先同意30天的停火要求，雙邊再進行談判；但美國總統川普則提出了不同看法，認為普丁無意停火。

川普在「真實社群」（Truth Social）上寫道：「普丁並不想與烏克蘭簽署停火協議，而是希望週四在土耳其進行會談，協商結束這場『血腥戰爭』的可能性。烏克蘭應該立刻同意這一點。」

川普指出，「至少他們（俄烏）可以看看是否有機會達成協議；若不行，歐洲領導人與美國也將清楚現況，據此決定下一步！」

隨著俄烏戰火持續，川普政府近期表示，若結束衝突上沒有取得實際進展，美方「可能會放棄和平進程」。

俄烏可能提出什麼談判條件？

今年3月美國在伊斯坦堡提出了30天停火提議，當時烏克蘭接受美方提議，但克裡姆林宮方面堅持要有更符合其利益的條件。

普丁週日重申相關說法，強調俄羅斯需要的是一項能夠帶來「持久和平」的停火協議，而不是讓烏克蘭有機會重新武裝並徵召更多士兵入伍的暫時性停火。

他表示，俄方將與土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）會談，並請求他協助促成5月15日的和平談判。

普丁表示：「我們致力於與烏克蘭進行認真的談判。」他補充說，不排除在與烏克蘭直接談判時同意停火。

值得注意的是，克裡姆林宮高級幕僚烏沙科夫（Yuri Ushakov）向媒體表示，談判必須考慮2022年遭擱置的和平草案及目前實際情勢，意味著基輔須同意永久中立地位，以換取安全保障，並接受俄羅斯對烏克蘭部分地區的實際控制。

烏克蘭此前表示，接受2022年草案的條件等同於投降。

儘管俄方尚未承諾，但烏克蘭仍計畫從週一開始實施停火。澤倫斯基週日在例行演說中表示，仍在等待俄方的正式回應，若俄軍不遵守停火協議，烏軍將予以回應。

美國駐基輔大使館則於週五警告，未來幾天可能出現「重大」俄羅斯空襲行動。

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俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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