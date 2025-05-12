美媒：俄烏就談判各自喊話 採取危險邊緣政策

俄國總統蒲亭與烏克蘭總統澤倫斯基週末就直接談判相互放話。紐約時報認為雙方採取外交上所謂危險邊緣策略；華爾街日報指雙方都想在不做重大讓步的同時安撫川普。

美國Axios新聞網指出，美國總統川普上週呼籲俄烏無條件停火30天，揚言若不接受就會祭出新制裁。到5月10日，澤倫斯基與英、法、德、波蘭等北約盟國領袖會談並共同與川普通電話，還強調準備好從5月12日開始無條件停火30天。

在15分鐘通話期間，澤倫斯基與英、法、德等國領袖告訴川普，若俄烏都同意停火，烏克蘭就準備開始與俄國直接和平談判。川普政府似乎同意烏、歐的提議。

俄國總統蒲亭5月10日傍晚有所回應，雖然未接受停火提議，但說俄方願5月15日在土耳其與烏克蘭直接談判。

在蒲亭拋出俄烏直接到土耳其談判後，川普卻打亂早先與盟國達成的立場，在社媒貼文要烏克蘭接受俄方提議。川普強調，若烏克蘭參與談判，就能判斷是否有達成協議的可能性；若沒有，歐洲與美國也能了解情勢，並據此做出回應。

川普在「真實社群」（Truth Social）寫道：「俄國總統蒲亭不想與烏克蘭達成停火協議，想於土耳其直接談判，烏克蘭應立刻答應對方....我開始懷疑烏克蘭是否真能和蒲亭達成協議，因為蒲亭忙著慶祝二戰勝利。但要知道，如無美國，二戰爭根本不可能贏（連邊都沾不上）！給我馬上進行會談，立刻！！」

澤倫斯基本來還對蒲亭提議到土耳其一談保持審慎，堅持先停火；但在川普貼文後，澤倫斯基隨即於社媒平台X發文，稱「我15日會親自在土耳其等蒲亭，希望這回俄國人不要再找任何藉口」。

在國際關係的博弈理論中，有名為「危險邊緣」（brinkmanship）的策略，指的是用各種手段拉高姿態或刻意將事態推向破局或瀕臨不可收拾，以此威脅對手讓步並謀取己方最大利益。

紐時認為，目前澤倫斯基與蒲亭間就直接談判的相互放話，走的正是外交上的危險邊緣策略；華爾街日報也認為雙方週末的你來我往是一種危險邊緣策略，雙方都試圖在不做任何重大讓步的同時安撫川普。

華爾街日報指出，蒲亭所謂的直接談判並不是指兩國元首會面，因此沒回應澤倫斯基的加碼。蒲亭直接會談的提議似經深思熟慮，意在擺出和解姿態以免讓川普壓力越來越大。

俄烏雙方對止戰立場的差距仍大，俄國尋求的仍是開戰之初目標，即消除引發衝突的根源。俄方說法是要讓烏克蘭去軍事化、去納粹化；歐美則視俄國欲終結烏克蘭完整主權國家地位和追求融入西方。

烏克蘭尋求的是結束戰爭並讓未來掌握於自己之手，且能更有實力應對日後俄國可能的再次攻擊。