快訊

麥當勞前男主管性侵少女獲不起訴 高檢認「偵查不完備」發回一審續偵查

簡立峰專欄／陸AI世代崛起 台灣能打造下一座護國神山？

小龍女李芷霖深夜發4點聲明駁當小三！認了私密照是本人 遭前男友偷拍

普亭拋直接談判轉移壓力奏效？川普施壓烏接受 澤倫斯基二度回應了

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯總統普亭（最右）提議15日在土耳其與烏克蘭舉行直接會談，美國總統川普（最左）施壓烏方接受提議，烏克蘭總統澤倫斯基（中）11日表態準備好出席會談。美聯社
俄羅斯總統普亭（最右）提議15日在土耳其與烏克蘭舉行直接會談，美國總統川普（最左）施壓烏方接受提議，烏克蘭總統澤倫斯基（中）11日表態準備好出席會談。美聯社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯總統普亭提出15日在土耳其與烏克蘭直接會談，引發歐洲強硬反應稱需先無條件停火30天，不過美國總統川普隨即施壓烏方「立即」接受提議，烏克蘭總統澤倫斯基表態，準備好本周與普亭會談。專家指出，普亭此舉不僅將壓力轉向烏克蘭，同時試圖塑造自身為和平倡議者的形象。

普亭11日提議直接會談，實際上拒絕烏方與歐洲更早之前提出並獲得美國背書的無條件停火30天。澤倫斯基一開始回應謹慎，雖稱這是「正面訊號」，但強調基輔的立場是莫斯科先同意停火提案。

相比之下，歐洲盟友的反應更加強硬，明確表示實施停火前不可能重啟談判。

德國總理梅爾茨表示，「在槍聲未停之前，談判不可能開始」。波蘭總理圖斯克指出，國際社會仍等待俄羅斯就「立即且無條件停火」作出明確決定。法國總統馬克宏則說，普亭的反提案「遠遠不夠」。

然而，川普隨後在11日發文表示，「我開始懷疑烏克蘭是否真的會與普亭達成協議」，並且呼籲烏方同意會談。他說：「普亭並不想與烏克蘭簽署停火協議，而是想在15日於土耳其會面，談判可能結束這場血腥屠殺的方式。」

川普呼籲澤倫斯基接受會談，並強調只有參與會談才能決定有沒有達成協議的可能，歐美才能視情況有所回應。

川普發話不到1小時後，澤倫斯基11日在X發文表示：「我15日將親自出席會談，在土耳其等候普亭，希望這次俄羅斯不會再找藉口。」

紐時指出，這項聲明並未表明澤倫斯基的出席是否以俄羅斯先同意30天停火為前提，不過他再次呼籲俄方停止敵對行動，以便展開外交斡旋。

倘若此行成真，這將是俄烏領袖在戰爭以來首度直接談判。

約翰霍普金斯大學高級國際研究學院教授芮德成科（Sergey Radchenko）告訴CNN，普亭提出在土耳其舉行談判，讓澤倫斯基面臨「巨大壓力」。

芮德成科表示：「澤倫斯基知道川普希望雙方直接談判。普亭的態度是『看吧，我們提出要談，是烏克蘭不答應』，等於球又踢回基輔那邊。」

除此之外，芮德成科指出，這項提議也讓普亭得以扮演「和平使者」的角色，「彷彿他是好心邀請烏克蘭上談判桌的人」，讓他被視為掌握主動權的一方。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

川普預告明簽行政命令 大砍美國藥品價格

烏克蘭單方宣布停火 普亭願直接與烏談判

俄烏停戰前奏？普亭提議5月15日與烏克蘭直接談判 避談30天停火

獲美當靠山！烏克蘭願無條件停火30天 4國示警普亭恐面臨大規模制裁

相關新聞

普亭拋直接談判轉移壓力奏效？川普施壓烏接受 澤倫斯基二度回應了

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯總統普亭提出15日在土耳其與烏克蘭直接會談，引發歐洲強硬反應稱需先無條件停火30...

避談停火 普亭提與烏直接談判

俄羅斯總統普亭十一日提議十五日在土耳其伊斯坦堡與烏克蘭直接會談，但他避談歐洲和基輔先前提議的十二日起無條件停火卅天。烏克...

普丁要與烏克蘭直接會談 澤倫斯基要求無條件停火

在烏克蘭與歐洲強權要求俄羅斯12日起無條件停火30天後，俄羅斯總統普丁11日提議，15日與烏克蘭舉行直接會談，烏克蘭則回...

土耳其願再度主持談判！烏克蘭喊話：俄羅斯停火30天就可談

土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）今天說，土國願意再度出面主持俄羅斯與烏克蘭的和談；基輔當局也...

德國新總理梅爾茨訪問基輔 稱將不再公布軍援烏克蘭細節

德國新總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天訪問烏克蘭首都基輔時表示，柏林當局將停止公布對烏克蘭軍事援助的細節

72小時停火結束後…烏克蘭控俄軍出動逾100架無人機 其中60架遭擊落

烏克蘭軍方今天表示，俄羅斯當局實施的72小時停火於10日至11日午夜結束後，俄軍隨即就向烏國各地出動逾100架無人機進行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。