川普籲烏接受談判提議 澤倫斯基：會在土耳其等普亭

中央社／ 基輔／華盛頓11日綜合外電報導

美國總統川普今天發文，敦促烏克蘭總統澤倫斯基同意俄羅斯立即進行談判的提議。澤倫斯基稍後回應，他準備好15日與俄羅斯總統普亭在土耳其伊斯坦堡進行會談。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在X平台的發文同時表示，為了給透過外交途徑結束這場戰爭提供必要基礎，烏克蘭期盼從12日開始全面停火。

他寫道：「我星期四（15日）會在土耳其等待（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）。」

普亭今天提出，15日在土耳其與烏克蘭直接會談說：「我們提議基輔當局5月15日星期四在伊斯坦堡展開（協商）。」

澤倫斯基今天對此表示，他期盼莫斯科承諾停火30天，一旦俄方同意這樣做，基輔「就準備好」跟俄方直接進行停戰談判。

川普今天在自家真實社群（Truth Social）發文說：「我開始懷疑烏克蘭會跟普亭達成協議…俄羅斯的總統普亭不想跟烏克蘭達成停火協議，而是想要星期四在土耳其進行會談，就結束大屠殺的可能性展開談判。烏克蘭應該立即予以同意。」

川普同時表示，會談將意味烏俄雙方、歐洲領導人以及美國，屆時「能夠確定是否可能達成協議」。

俄烏戰爭 俄羅斯 普亭 烏克蘭

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