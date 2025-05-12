避談停火 普亭提與烏直接談判

俄羅斯總統普亭十一日提議十五日在土耳其伊斯坦堡與烏克蘭直接會談，但他避談歐洲和基輔先前提議的十二日起無條件停火卅天。烏克蘭總統澤倫斯基十一日呼籲，俄方要先確認前述停火，烏方接著將願意與俄國直接會晤。

在美國總統川普背書下，英、法、德和波蘭十日支持俄烏無條件停火卅天倡議，也警告普亭若幾日內不接受，將祭出大規模制裁。

普亭則在克林姆林宮說，「我們有意與烏克蘭進行認真談判」，目的是解決衝突根源並建立持久和平。他強調俄方準備恢復直接談判，且不設任何先決條件，「我們不排除在談判過程，可能就新的停火協議達成共識」。

但普亭未表明俄方是否將同意卅天停火，還試圖將過去停火談判破裂歸咎於烏克蘭，「在二○二二年中止談判的並非俄國，而是基輔」。普亭也說，「如他們所說，我方提議已擺在桌上。現在決定權在烏國當局及其幕後指導者手中，這些人看來是出於個人政治野心而非其人民利益」。

澤倫斯基十一日則在社群媒體發文說，俄國人終於開始考慮結束戰爭，是正面跡象，但停戰第一步是十二日起停火；全世界等待已久，真正結束任何戰爭的第一步就是停火，沒道理再讓殺戮持續任何一天，「我們期待俄國確認在明天，即五月十二日開始全面、持久且可靠停火，烏克蘭也準備好會面」。

彭博資訊和美聯社報導說，澤倫斯基此話意味烏方願意與俄國會談，但堅持普亭要先同意無條件停火。澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克也在Telegram說，先要有停火「接著才是其他」，俄國不應玩文字遊戲來掩飾其繼續戰爭的渴望。

土耳其總統厄多安辦公室說，厄多安十一日與普亭、法國總統馬克宏通話，表示土耳其願意擔任俄烏和平協商的東道主。

另據路透引述美國國務院聲明報導，美國國務卿魯比歐十四至十六日將出訪土耳其，參加北約組織非正式外長會議。

普亭四月底已自行宣布五月八日至十日停火七十二小時，以紀念二戰勝利八十周年。但烏國空軍十一日稱，該停火到期後，俄軍當天就恢復對烏國的大規模無人機攻擊，從六個方向出動攻擊無人機和誘餌無人機共一○八架，其中六十架擊落，另外四十一架誘餌無人機因烏國反制未擊中目標。

俄國國防部十一日則指控，烏國在前述三天違反停火逾一點四萬次，烏軍還五度試圖侵犯俄南邊界。路透報導，基輔未同意三天停火，雙方也多次互控對方違反。