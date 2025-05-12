普丁要與烏克蘭直接會談 澤倫斯基要求無條件停火

在烏克蘭與歐洲強權要求俄羅斯12日起無條件停火30天後，俄羅斯總統普丁11日提議，15日與烏克蘭舉行直接會談，烏克蘭則回應，只要莫斯科同意無條件停火，便準備與俄會談，成為俄烏雙方都釋出和平訊號以迎合美國總統川普的要求、但都拒不讓步的最新外交過招。

烏克蘭和歐洲強權11日要求俄羅斯從12日開始「無條件」停火30天，歐洲更發出最後通牒，若不同意，將實施「大規模」制裁。

普丁則在當地時間11日清晨1時30分（台灣時間11日上午6時30分）發表電視演說，拒絕歐洲的最後通牒，並提議與烏克蘭直接談判，「我們正向基輔提議，恢復沒有任何先決條件的直接談判」，兩國代表團能在15日在伊斯坦堡開始會談。

他說，「我們有意與烏克蘭認真談判」，「我強調，沒有任何先決條件」，「我們不排除或許能在這些協商，同意新的停火」安排，但未表明是否同意30天停火計畫。烏克蘭表示，俄軍11日清晨依然以無人機空襲烏克蘭，地面部隊也持續砲擊。

烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體X發表聲明表示，俄方終於開始考慮結束這場戰爭是正面跡象，「真正終結任何戰爭的第一步是停火」，「我們期待俄羅斯證實停火－從明天，5月12日開始完全、長久且可信地停火，那麼烏克蘭準備會談」。

俄烏互提談判提案，是最新一起以釋出終戰希望、但又不讓步的外交行動，俄方仍追求主宰烏克蘭的目標，烏方則希望終止俄國入侵、並避免未來再遭受類似侵略。

不過，普丁的最新語調似乎經過調整，較為具善意的姿態，也意在抵禦美國總統川普日益加重要加強制裁俄國的施壓。