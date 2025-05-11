土耳其願再度主持談判！烏克蘭喊話：俄羅斯停火30天就可談
土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）今天說，土國願意再度出面主持俄羅斯與烏克蘭的和談；基輔當局也稱，只要莫斯科同意停火30天，將直接與俄方進行停戰談判。
法新社報導，土耳其總統府指出，厄多安透過電話告訴法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），「結束烏克蘭與俄羅斯戰爭的努力已達到歷史性轉捩點，必須抓住這個機會。土耳其已準備好提供各種支持，包括主持談判，以實現停火及長久和平」。
法國、英國、德國和波蘭領導人昨天到訪烏克蘭首都基輔，且在美國總統川普的支持下向俄羅斯施壓，要求莫斯科當局承諾從5月12日開始無條件停火30天。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他期盼莫斯科承諾停火30天，一旦俄方同意這樣做，基輔「就準備好」跟俄方直接進行停戰談判。
澤倫斯基做出上述表態之前，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）呼籲基輔5月15日在土國大城伊斯坦堡進行直接會談，但他沒有承諾停火。
土耳其曾在俄烏戰爭爆發初期2度主持交戰雙方會談，並跟俄烏兩國都保持良好關係。
土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）昨天與其他大約20個支持烏克蘭的「志願者聯盟」（Coalition of theWilling）成員國進行視訊會議。
土國外交消息人士透露，費丹於會中表示：「土耳其支持展開無條件停火，並為此事努力」。
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