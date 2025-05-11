德國新總理梅爾茨訪問基輔 稱將不再公布軍援烏克蘭細節
德國新總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天訪問烏克蘭首都基輔時表示，柏林當局將停止公布對烏克蘭軍事援助的細節。
消息人士先前告訴路透社，為達成「戰略模糊」並避免俄羅斯獲得任何戰略優勢，柏林當局將減少公布向烏國交付武器系統的相關資訊。
梅爾茨在基輔告訴德國媒體RTL/ntv：「在我的領導下，有關武器交付、口徑、武器系統等問題的爭論將不再公諸於眾。」
2022年2月俄羅斯全面入侵烏國後，柏林政府曾斷斷續續地公布對基輔的軍事援助。在議員和媒體的壓力下，柏林後來開始公布軍援更新清單。
本月6日就任的梅爾茨強調，德國支持基輔抵抗入侵的承諾不會改變。
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