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72小時停火結束後…烏克蘭控俄軍出動逾100架無人機 其中60架遭擊落

中央社／ 基輔11日綜合外電報導
烏克蘭軍方今天表示，俄羅斯當局實施的72小時停火於10日至11日午夜結束後，俄軍隨即就向烏國各地出動逾100架無人機進行攻擊。法新社
烏克蘭軍方今天表示，俄羅斯當局實施的72小時停火於10日至11日午夜結束後，俄軍隨即就向烏國各地出動逾100架無人機進行攻擊。法新社

烏克蘭軍方今天表示，俄羅斯當局實施的72小時停火於10日至11日午夜結束後，俄軍隨即就向烏國各地出動逾100架無人機進行攻擊。

法新社報導，烏克蘭空軍指出，「在5月11日夜間（5月11日凌晨2時起），敵方出動108架見證者（Shahed）攻擊無人機及各式誘餌無人機進行襲擊」，烏國空軍擊落其中60架。

值此之際，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）無視歐洲國家提出、美國支持的30天停火方案，但他提議本月稍晚與烏克蘭當局直接對話，以結束俄烏戰爭

烏克蘭及英國、法國、德國和波蘭等4個歐洲國家領導人昨天施壓俄羅斯，要求俄方接受自12日起實施30天無條件停火，並警告若莫斯科當局不遵守，將對俄方祭出大規模制裁。

普亭提議直接對話後不久，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天隨即在社群媒體指出，他期待俄羅斯會從12日起展開為期30天停火，基輔當局已準備好直接對話。

澤倫斯基還說：「這是一個積極的訊號，顯示俄羅斯人終於開始考慮結束這場戰爭。全世界等待這一刻很久了，而真正結束任何戰爭的第一步就是停火。」

俄烏戰爭 俄羅斯 普亭 澤倫斯基 烏克蘭 空軍

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