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不理停火30天提議？普亭拋15日直接會談 澤倫斯基：第一步是12日起停火

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
俄羅斯總統普亭11日在莫斯科向媒體發布聲明。歐新社
俄羅斯總統普亭11日在莫斯科向媒體發布聲明。歐新社

俄羅斯總統普亭11日未回應無條件停火30天提議，而提出15日在伊斯坦堡與烏克蘭直接會談。路透報導，烏國總統澤倫斯基11日在社群媒體X發文說，俄國人終於開始考慮結束戰爭，是正面訊號，但停戰第一步是12日起停火。

澤倫斯基說，全世界對此等待已久，真正結束任何戰爭的第一步就是停火，沒有道理讓殺戮再持續任一天，「我們期待俄羅斯確認在明天、5月12日開始完全、持續性且可靠停火，烏克蘭也準備好會面」。

彭博資訊報導說，澤倫斯基此話意味烏方願意與俄國會談，但普亭要先同意無條件停火。

德國、法國、英國和波蘭領袖10日訪問基輔並與澤倫斯基會面後，該4國和烏國施壓俄羅斯12日起無條件停火30天，並警告若莫斯科不遵守，將對俄方祭出大規模制裁。

俄烏戰爭 俄羅斯 普亭 澤倫斯基 烏克蘭

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